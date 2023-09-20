Путин и Пашинян по телефону обсудили ситуацию в Карабахе

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор на фоне ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике. Об этом в среду, 20 сентября, сообщил армянский кабмин.

«Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе», — говорится в Telegram-канале правительства Армении.

Отмечается, что лидеры двух государств также обсудили вопросы, касающиеся двусторонней армянско-российской повестки.

Накануне, 19 сентября, минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод военнослужащих Армении оттуда.

20 сентября в МО РФ сообщили об эвакуации более 2 тыс. человек мирного населения, из них 1049 — дети. В ведомстве отметили, что оказывается вся возможная помощь гражданам региона.

В свою очередь, отдел по связям с общественностью минобороны Армении отметил, что количество погибших в регионе достигло 32, более 200 человек ранено.

В тот же день стало известно о соглашении о расформировании, полном разоружении армии Нагорного Карабаха и выводе тяжелой техники. Отмечалось, что стороны договорились о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября, а на 21 сентября была запланирована встреча представителей местного армянского населения и центральных властей Азербайджана.

Помощник азербайджанского президента по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев сообщил, что Азербайджан выступает за нормализацию отношений с Арменией.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.