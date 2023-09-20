Минобороны РФ сообщило о продолжении работы миротворцев в Карабахе

Российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в Нагорном Карабахе, они оказывают всю возможную помощь мирному населению. Об этом сообщили в Минобороны РФ 20 сентября.

«Оказывается вся возможная помощь мирному населению Нагорного Карабаха. В настоящее время в базовом лагере миротворцев, где расположен и медицинский отряд, находится 2261 гражданское лицо, из них 1049 детей», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что командование российских миротворцев находится в тесном контакте с Арменией и Азербайджаном, а также представителями Нагорного Карабаха.

Кроме того, обсуждаются соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирных граждан и недопущение кровопролития. Также идут разговоры о безопасности российских миротворцев.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. По данным минздрава региона, в ходе проведения операции 80 человек были ранены, пятеро погибли. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод армянских военнослужащих оттуда.

На следующий день в Минобороны РФ сообщили, что все эвакуированные жители региона обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием. Кроме того, врачи-специалисты медицинского отряда специального назначения оказывают помощь гражданам, получившим ранения.

Тогда агентство NEWS.am со ссылкой на власти непризнанной республики написало, что достигнуто соглашение о расформировании и полном разоружении армии Нагорного Карабаха и выводе оттуда тяжелой техники. Сообщалось, что стороны договорились о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября. Отмечалось, что на 21 сентября запланирована встреча представителей местного армянского населения и центральных властей Азербайджана.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В начале августа 2023 года ситуация вокруг Нагорного Карабаха ухудшилась. Азербайджан заявил о стягивании в непризнанной республике войск и техники. Более того, застопорились мирные переговоры, которые Ереван и Баку активно вели в начале лета этого года.