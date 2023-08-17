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Петровский с улыбкой на лице назвал боксера Джонсона Владимировичем

Боксер Петровский улыбнулся, говоря о Кевине Владимировиче Джонсоне
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российский боксер Марк Петровский 17 августа с улыбкой на лице назвал по отчеству своего оппонента-американца в ринге Кевина Джонсона, который ранее взял себе отчество Владимирович.

«Сейчас тренировки пошли на спад. Сейчас тренируемся один раз в день — утренняя зарядка и прогулка. Уже последние деньки до боя остались. Сейчас встряхнулись, поработали легко, больше на расслабление, на скорость. Посмотрели, как тренируются ребята», — рассказал Петровский о тренировках.

Боксер отметил, что Кевин Владимирович Джонсон находится в хорошей форме, поэтому зрителей ждет хороший бой.

Называя Джонсона Владимировичем, Петровский улыбнулся, поскольку американец взял себе такое отчество из уважения к России и ее президенту Владимиру Путину.

Петровский в ответ на вопрос о подготовке особенных приемов для противника пообещал импровизировать в ринге.

Бои состоятся 18 августа в Москве. Билеты можно приобрести по этой ссылке.

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Накануне участники турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 18 августа в Москве, провели открытую тренировку. Свои навыки в ринге показали бойцы Вячеслав Дацик и Джефф Монсон, боксеры Эдгар Гукасян, Андрей Ефимов и Марк Петровский.

10 августа «Известия» увидели подготовку Дацика и Томпсона к предстоящему бою. Российский спортсмен отрабатывал технику, не выходя из бассейна, а его оппонент работал над ударами в зале.

Перед этим, 5 августа, кикбоксер Вадим Апсит сообщил, что заметил значительное улучшение боксерских навыков Дацика перед предстоящим поединком с Томпсоном. Спортсмен также выразил надежду, что предстоящий бой будет интересным.

4 августа российский боксер Эдуард Трояновский спрогнозировал победу Дацика в бою против Томпсона. По его словам, у Дацика больше шансов победить Томпсона, поскольку российский боксер в последнее время выходил чаще на ринг, чем его британский оппонент.

Похожее мнение высказал чуть ранее и чемпион мира по боксу Николай Валуев, который высоко оценил шансы Дацика в поединке с Томпсоном. По его словам, британцу будет в новинку соревноваться по правилам бокса, хотя и он, и Дацик достаточно опытны, чтобы не перейти к ударам ногами.

Сам Дацик 26 июля заявил, что хочет быстро нокаутировать своего соперника во время поединка.

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