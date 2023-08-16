Звезды «Бойцовского клуба РЕН ТВ» провели открытую тренировку

Участники турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 18 августа в Москве, провели 16 августа открытую тренировку.

Свои навыки в ринге показали бойцы Вячеслав Дацик и Джефф Монсон, боксеры Эдгар Гукасян, Андрей Ефимов и Марк Петровский.

Соперник Дацика британец Оли Томпсон предпочел уделить время занятиям с грушей. Также себя показал Олег Тактаров, сделавший ряд упражнений.

Бои состоятся 18 августа в Москве. Главным поединком вечера станет бой Томпсона и Дацика. Билеты можно приобрести по этой ссылке.

10 августа «Известия» показали подготовку Дацика и Томпсона к предстоящему бою. Российский спортсмен отрабатывал технику, не выходя из бассейна, а его оппонент работал над ударами в зале.

Перед этим, 5 августа, кикбоксер Вадим Апсит сообщил, что заметил значительное улучшение боксерских навыков Дацика перед предстоящим поединком с Томпсоном. Спортсмен также выразил надежду, что предстоящий бой будет интересным.

4 августа российский боксер Эдуард Трояновский спрогнозировал победу Дацика в бою против Томпсона. По его словам, у Дацика больше шансов победить Томпсона, поскольку российский боксер в последнее время выходил чаще на ринг, чем его британский оппонент.

Похожее мнение высказал чуть ранее и чемпион мира по боксу Николай Валуев, который высоко оценил шансы Дацика в поединке с Томпсоном. По его словам, британцу будет в новинку соревноваться по правилам бокса, хотя и он, и Дацик достаточно опытны, чтобы не перейти к ударам ногами.

Сам Дацик 26 июля заявил, что хочет быстро нокаутировать своего соперника во время поединка.