Боксер Трояновский спрогнозировал победу Дацика в бое против Томпсона

Российский боксер Эдуард Трояновский считает, что Вячеслав Дацик победит Оли Томпсона в предстоящем поединке, который пройдет 18 августа в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».



Как отметил Трояновский, у Дацика больше шансов победить Томпсона, поскольку российский боксер в последнее время выходил чаще на ринг, чем его британский оппонент.

«Я считаю, что у Вячеслава Дацика по правилам бокса шансов больше победить, чем у Томпсона, потому что Вячеслав сейчас выступает часто. Он в хорошей форме, он мотивирован, и я думаю, что здесь он одержит победу», — выразил мнение он.

Вместе с тем он подчеркнул, что всё же итог боя Дацик – Томпсон может быть непредсказуемым.

«Чем хороши единоборства — они всегда непредсказуемы. Но в данном случае я почему-то отдаю предпочтение Вячеславу», — заключил боксер.

Накануне российский боксер Александр Котлобай заявил, что Вячеслав Дацик является бескомпромиссным спортсменом. Он отметил, что не стоит давать фору боксеру в первые секунды боя.

Поединок Дацика и Томпсона пройдет 18 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» и станет главным боем вечера.



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