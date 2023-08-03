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Боксер Котлобай назвал Дацика бескомпромиссным спортсменом

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Фото: peoples.ru
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Российский боксер-профессионал Александр Котлобай назвал Вячеслава Дацика бескомпромиссным спортсменом. Об этом он заявил 3 августа в беседе с «Известиями».

«Дацика я знаю хорошо. Дацик вообще бескомпромиссный боксер. Он такой парень-рубаха. Если с ним расслабиться, он может хорошо приложить», — сказал Котлобай.

По его словам, не стоит давать фору боксеру в первые секунды боя. Он подчеркнул, что Дацик держит удар, у него крепкая челюсть и мощная шея, по нему тяжело попасть.

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Ранее в этот день «Известия» показали подготовку боксера к поединку против британского бойца ММА Оли Томпсона. Дацик намерен восстановить свою репутацию после поражения в бое с американским боксером Кевином Джонсоном. Отмечается, что против британского бойца еще никто не выстоял больше одного раунда.

Поединок Дацика и Томпсона пройдет 18 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» и станет главным боем вечера.

Приобрести билеты на вечер «Бойцовского клуба» РЕН ТВ можно по ссылке.

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