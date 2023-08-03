Боксер Дацик рассказал о своей подготовке перед боем с Томпсоном

Новый эпизод суперсерии «Бойцовского клуба» на телеканале РЕН ТВ выйдет в эфир через две недели — 18 августа. Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров 3 августа рассказал о подготовке российского боксера Вячеслава Дацика перед поединком с британцем Оли Томпсоном.



Дацик, или, как его еще называют, Рыжий Тарзан, намерен восстановить свою репутацию после поражения в бое с американским боксером Кевином Джонсоном. Ему предстоит поединок с Томпсоном, против которого еще никто не выстоял больше одного раунда.



Бой еще не начался, но Дацик уже испытывает злость в отношении своего оппонента. Сетует на то, что Томпсон вынуждает его голодать перед рингом.

«Он поставил условия, чтобы я был до 120 кг. А если будет перевес, то 30% гонорара уходит Оли Томпсону», — поделился российский боксер.



Британский боксер сейчас тоже активно готовится к бою и предлагает Дацику пройти школьный курс географии.

«Ты говорил, что не знал, есть ли в Британии сильные люди. Признайся, ты и о существовании Великобритании узнал недавно. Сомневаюсь в том, что ты сможешь найти ее на карте», — отметил Томпсон.

Российский спортсмен после насмешки пригрозил оппоненту, что он на ринге его «просто съест».



Боксер Николай Валуев выразил мнение, что вероятность того, что победит Дацик выше, чем у Томпсона, поскольку российские болельщики — это его преимущество.

«Никто еще не доходил со мной до второго раунда. Обычно я вырубаю в первом. Дацик не станет исключением», — заверил британец.

В этот день российский боксер Михаил Алоян дал прогноз предстоящему поединку Томпсона и Дацика. Он отметил, что российский боец может пропустить удар от британского соперника.

Поединок Дацика и Томпсона пройдет 18 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» и станет главным боем вечера.

Вячеслав Дацик — профессиональный боксер, боец смешанного стиля, кикбоксер и тайбоксер. Побеждал таких соперников, как Кофи Кинг, Сауло Кавалари, Джефф Монсон.

Оли Томпсон — британский боец ММА. Выступал в таких промоушенах, как UFC и Bellator. Провел 37 боев, в 21 из них одержал победу.



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