Кикбоксер Апсит рассказал о «набирающем обороты» в боксе Дацике

Кикбоксер Вадим Апсит отметил значительное улучшение боксерских навыков российского бойца ММА Вячеслава Дацика перед предстоящим поединком с британским спортсменом Оли Томпсоном. Своим мнением Апсит в субботу, 5 августа, поделился с «Известиями».

«В последнее время Дацик в боксе начинает набирать обороты. С более конкурентными бойцами у него неплохо получается», — сказал он, добавив, что в этом отношении россиянин «идет пока на подъем».

Спортсмен также выразил надежду, что бой Дацика и Томпсона будет интересным.

4 августа российский боксер Эдуард Трояновский спрогнозировал победу Дацика в бою против Томпсона. По его словам, у Дацика больше шансов победить Томпсона, поскольку российский боксер в последнее время выходил чаще на ринг, чем его британский оппонент.

Похожее мнение высказал чуть ранее и чемпион мира по боксу Николай Валуев, который высоко оценил шансы Дацика в поединке с Томпсоном. По его словам, британцу будет в новинку соревноваться по правилам бокса, хотя и он, и Дацик достаточно опытны, чтобы не перейти к ударам ногами.

Сам Дацик 26 июля заявил, что хочет быстро нокаутировать своего соперника во время поединка.

Поединок состоится 18 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Приобрести билеты на вечер можно по этой ссылке.

Вячеслав Дацик — один из самых известных бойцов России. Спортсмен по прозвищу Рыжий Тарзан побеждал таких соперников, как Кофе Кинг, Сауло Кавалари и Джефф Монсон.

Оли Томпсон — британский боец ММА. В статусе профессионального спортсмена выходит на бои уже 14 лет. Спортсмен выступал в турнирах UFC и Bellator. За карьеру он провел 37 боев, в 21 бою одержал победу.