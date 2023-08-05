Реклама
Прямой эфир
Армия
Шойгу вручил госнаграды военнослужащим группировки войск «Центр»
Происшествия
Режим ЧС ввели в Канске после взрыва бытового газа в жилом доме
Армия
ВС РФ сорвали атаки штурмовых групп мехбригад ВСУ в районе Красного Лимана
Мир
Мадуро обвинил Трампа в организации попытки покушения на него в 2018 году
Мир
Россия откроет посольства в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее
Мир
Антонов назвал ложными обвинения США в нарушении КЗХО со стороны России
Армия
Российские «Ланцеты» уничтожили две САУ «Гвоздика» ВСУ в ДНР
Мир
США разочаровало нежелание ВСУ применять полученные при обучении навыки
Мир
В Китае спрогнозировали усиление давления на США со стороны Глобального Юга
Мир
ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ в районе Новодонецкого
Происшествия
Самолет повредил двигатель при столкновении с трапом в аэропорту Сочи
Происшествия
Два человека погибли и три пострадали в результате ДТП в Якутске
Мир
Французский политик отметил нежелание американцев поддерживать Украину
Сюжет:

Кикбоксер Апсит рассказал о «набирающем обороты» в боксе Дацике

Кикбоксер Апсит заявил, что Дацик «набирает обороты» в боксе
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кикбоксер Вадим Апсит отметил значительное улучшение боксерских навыков российского бойца ММА Вячеслава Дацика перед предстоящим поединком с британским спортсменом Оли Томпсоном. Своим мнением Апсит в субботу, 5 августа, поделился с «Известиями».

«В последнее время Дацик в боксе начинает набирать обороты. С более конкурентными бойцами у него неплохо получается», — сказал он, добавив, что в этом отношении россиянин «идет пока на подъем».

Спортсмен также выразил надежду, что бой Дацика и Томпсона будет интересным.

Джонсон не бэйби: из-за чего Дацик проиграл бой американцу
Гость из США провел классный бой и попросил гражданство России, Шульский одолел бразильца Сузарта

4 августа российский боксер Эдуард Трояновский спрогнозировал победу Дацика в бою против Томпсона. По его словам, у Дацика больше шансов победить Томпсона, поскольку российский боксер в последнее время выходил чаще на ринг, чем его британский оппонент.

Похожее мнение высказал чуть ранее и чемпион мира по боксу Николай Валуев, который высоко оценил шансы Дацика в поединке с Томпсоном. По его словам, британцу будет в новинку соревноваться по правилам бокса, хотя и он, и Дацик достаточно опытны, чтобы не перейти к ударам ногами.

Сам Дацик 26 июля заявил, что хочет быстро нокаутировать своего соперника во время поединка.

Поединок состоится 18 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Приобрести билеты на вечер можно по этой ссылке.

Вячеслав Дацик — один из самых известных бойцов России. Спортсмен по прозвищу Рыжий Тарзан побеждал таких соперников, как Кофе Кинг, Сауло Кавалари и Джефф Монсон.

Оли Томпсон — британский боец ММА. В статусе профессионального спортсмена выходит на бои уже 14 лет. Спортсмен выступал в турнирах UFC и Bellator. За карьеру он провел 37 боев, в 21 бою одержал победу.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023