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Дацик предупредил Томпсона о желании быстро закончить бой с ним

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Российский боец Вячеслав Дацик предупредил британца Оли Томпсона о том, что хочет быстро нокаутировать его во время боксерского поединка на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

«Я не люблю долго рубиться. Чтобы долго рубиться, надо много дыхалки иметь. Лучше коротко выйти и быстро зарубиться. А там — кто в детстве больше скорлупы ел, у кого кости крепче», — сказал боец 26 июля.

Дацик заявил, что постарается что-нибудь сломать у Томпсона и закончить бой в первом раунде.

«Посмотрим, Оли, кто упадет первым. Я бегать не собираюсь и долго зарубаться я не люблю. Я привык всё решать в самом начале боя», — предупредил он.

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Накануне боксер и депутат Госдумы Николай Валуев высоко оценил шансы Дацика в поединке с Томпсоном. По его словам, британцу будет в новинку соревноваться по правилам бокса, хотя и он, и Дацик достаточно опытны, чтобы не перейти к ударам ногами.

Поединок Дацика по прозвищу Рыжий Тарзан и Томпсона пройдет 18 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

Вячеслав Дацик — звезда «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Он один из самых известных бойцов России. Российский профессиональный боксер, боец смешанного стиля, кикбоксер и тайбоксер. Побеждал таких соперников, как Кофе Кинг, Сауло Кавалари, Джефф Монсон.

Оли Томпсон — британский боец ММА. В статусе профессионального спортсмена выходит на бои уже 14 лет. Выступал в таких промоушенах, как UFC и Bellator. Провел 37 боев, в 21 бою одержал победу.

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