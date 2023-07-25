Валуев высоко оценил шансы Дацика в бою с Томпсоном

У российского бойца Вячеслава Дацика высоки шансы победить британца Оли Томпсона в боксерском поединке. Об этом 25 июля заявил бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев.

«Вероятность того, что Дацик сможет одержать победу, высока. Томпсон не дома, не практиковался в боях, где только руками сражаются. Не уверен, что поединок закончится непосредственно нокаутом, но бой, скорее всего, будет скоротечный. Или по очкам пройдет, или Дацик победит досрочно», — сказал он «Известиям».

По его словам, для Томпсона в новинку соревноваться по правилам бокса, хотя и он, и Дацик достаточно опытны, чтобы не перейти к ударам ногами.

«Дацик уже провел несколько боев на вечерах, которые устраивает РЕН ТВ. И ему, наверное, будет как-то в этом плане проще. Плюс он дома, а родные стены помогают», — сказал депутат Госдумы.

Накануне боксер Павел Шульский спрогнозировал результаты боя между Дациком и Томпсоном. Он считает, что россиянин отправит соперника в нокаут уже в первом раунде.

Поединок Дацика по прозвищу Рыжий Тарзан и Томпсона пройдет 18 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

Вячеслав Дацик — звезда «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Он один из самых известных бойцов России. Российский профессиональный боксер, боец смешанного стиля, кикбоксер и тайбоксер. Побеждал таких соперников, как Кофе Кинг, Сауло Кавалари, Джефф Монсон.

Оли Томпсон — британский боец ММА. В статусе профессионального спортсмена выходит на бои уже 14 лет. Выступал в таких промоушенах, как UFC и Bellator. Провел 37 боев, в 21 бою одержал победу.