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Шульский спрогнозировал нокаут в первом раунде боя Дацика с Томпсоном

Шульский о поединке Дацика и Томпсона: будет нокаут в первом раунде
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Российский боксер Павел Шульский спрогнозировал результаты боя между борцом MMA из РФ Вячеславом Дациком и британцем Оли Томпсоном. Мнением он поделился с «Известиями» в понедельник, 24 июля.

В частности, Шульский считает, что россиянин отправит соперника в нокаут уже в первом раунде.

«Дацик находится в хорошей форме, отрабатывает хорошие комбинации. Скорее всего, если всё пойдет по плану Дацика, то будет нокаут в первом раунде», — пояснил боксер.

При этом он отметил, что точное попадание при ударах может принести победу в бою не только Дацику, но и Томпсону.

«При хорошем, четком попадании их силовая масса может очень сильно зарешать в их победу. <…> Они очень медлительные и плохо дышащие, поэтому, мне кажется, все-таки Дацик переедет его спокойно», — предположил Шульский.

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Поединок Дацика по прозвищу Рыжий Тарзан и Томпсона пройдет 18 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

Вячеслав Дацик — звезда «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Он один из самых известных бойцов России. Российский профессиональный боксер, боец смешанного стиля, кикбоксер и тайбоксер. Побеждал таких соперников, как Кофе Кинг, Сауло Кавалари, Джефф Монсон.

Оли Томпсон — британский боец ММА. В статусе профессионального спортсмена выходит на бои уже 14 лет. Выступал в таких промоушенах, как UFC и Bellator. Провел 37 боев, в 21 бою одержал победу.

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