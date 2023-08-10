«Известия» показали подготовку Дацика и Томпсона к бою

18 августа в Москве состоятся четыре поединка «Бойцовского клуба РЕН ТВ», главным из которых является бой российского бойца MMA Вячеслава Дацика и спортсмена из Великобритании Оли Томпсона. Как спортсмены проводят заключительные тренировки и почему американец Кевин Джонсон взял себе русское отчество, рассказал в четверг, 10 августа, корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Даже до начала тренировки Джонсон не теряет времени, показывая своим танцем, кто в зале самый пластичный. Таким этого грозного бойца еще не видели, рассказал корреспондент.

«Бокс — это танец, сочетающий в себе скорость, ловкость, координацию. Бокс и танец идут рука об руку. Если вы не умеете танцевать, вы не умеете боксировать», — говорит Джонсон.

Он учит русский всего две недели, американец усилил занятия языком после победы над Дациком. В конце того поединка Джонсон обратился к президенту страны.

«Я бы хотел сделать официальное заявление [президенту РФ] Владимиру Владимировичу Путину о том, что я хочу получить российский паспорт и российское гражданство, жить здесь и быть частью этой страны», — заявил он.

Джонсон настроен решительно, он планирует сменить не только гражданство, но и имя в паспорте. Отчество он хочет взять «Владимирович» — в честь Путина.

Тренируясь в России, Джонсон познакомился с новой для себя методикой. Так, российский тренер придумал для него эксклюзивное упражнение. В карусели 43-летний боксер работает над ударом и реакцией одновременно, рассказал корреспондент.

На ринге опыту и мощи Джонсона будет противостоять молодость и скорость Марка Петровского. 24-летний боксер уже становился чемпионом мира, а вот послужного списка своего визави он не боится, сообщил Хайдаров.

«У него около 20 нокаутов. Достаточно габаритный товарищ. Но я привык работать с такими», — отметил Марк.

Пока «самый сильный человек Британии» Томпсон потеет в зале, его соперник Вячеслав Дацик решил уйти с головой в прыжки в воду.

«Вместо тренировки, вместо избиения груши я здесь кайфую. В водичке плаваю», — сказал он.

Дацик отрабатывает технику, не выходя из бассейна. Те, кто находится вблизи, замерли в ожидании. 120-килограммовый Вячеслав Дацик прыгает с 10-метровой вышки. Свой прыжок он посвятил жене и дочери, которые будут болеть за Вячеслава в поединке с Оли. Британцу Дацик тоже не забыл передать привет.

«Теперь главное, чтобы Дацик не поплыл 18 августа, все-таки против него выйдет человек, нокаутировавший Алексея Олейника. Впрочем, как обещают бойцы, неожиданных исходов будет немало», — подытожил Хайдаров.

5 августа кикбоксер Вадим Апсит сообщил, что заметил значительное улучшение боксерских навыков Дацика перед предстоящим поединком с Томпсоном. Спортсмен также выразил надежду, что предстоящий бой будет интересным.

4 августа российский боксер Эдуард Трояновский спрогнозировал победу Дацика в бою против Томпсона. По его словам, у Дацика больше шансов победить Томпсона, поскольку российский боксер в последнее время выходил чаще на ринг, чем его британский оппонент.

Похожее мнение высказал чуть ранее и чемпион мира по боксу Николай Валуев, который высоко оценил шансы Дацика в поединке с Томпсоном. По его словам, британцу будет в новинку соревноваться по правилам бокса, хотя и он, и Дацик достаточно опытны, чтобы не перейти к ударам ногами.

Сам Дацик 26 июля заявил, что хочет быстро нокаутировать своего соперника во время поединка.

Вячеслав Дацик — один из самых известных бойцов России. Спортсмен по прозвищу Рыжий Тарзан побеждал таких соперников, как Кофе Кинг, Сауло Кавалари и Джефф Монсон.

Оли Томпсон — британский боец ММА. В статусе профессионального спортсмена выходит на бои уже 14 лет. Спортсмен выступал в турнирах UFC и Bellator. За карьеру он провел 37 боев, в 21 бою одержал победу.