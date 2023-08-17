Азербайджан обвинил Армению в манипулировании ситуацией в Карабахе

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев 16 августа заявил, что попытки Армении представить ситуацию в Нагорном Карабахе как вопрос гуманитарного характера являются частью политической кампании.

Он отметил, что «провокационная и безответственная» политическая кампания Армении ведется для того, чтобы подорвать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

«Действия Армении являются не чем иным, как воплощением заранее спланированного политического лицемерия, и ее обращение в Совет Безопасности — составная часть проводимой месяцами кампании для манипулирования международной общественностью и введения ее в заблуждение», — сказал дипломат в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

Алиев указал, что Ереван намеренно препятствует дипломатическим усилиям. По его словам, Армения не намерена решать существующие вопросы, а лишь нагнетает напряженность в регионе, «чтобы продолжить манипулировать международным сообществом».

Ранее в этот день на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский заявил, что Россия делает всё возможное для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Он отметил, что жители Нагорного Карабаха должны иметь гарантии безопасности и соблюдения их прав.

При этом в ООН призвали не препятствовать доставке гуманитарной помощи в Нагорный Карабах, а также позволить это делать и другим организациям, а не только Международному комитету Красного Креста (МККК).

В свою очередь, глава МИД Армении Арарат Мирзоян выразил мнение, что складывающаяся ситуация в Нагорном Карабахе может подорвать мирный процесс на Южном Кавказе.

Тогда же министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудили необходимость предотвращения гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе.

Накануне Лавров также провел телефонный разговор с руководителем МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, особый акцент в котором был сделан на необходимости практической реализации ранее согласованных шагов по скорейшей деэскалации обстановки вокруг Нагорного Карабаха, в том числе разблокирования гуманитарных маршрутов, включая Лачинский коридор.

12 августа Армения обратилась в СБ ООН с требованием созвать внеочередное заседание из-за ухудшения гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Отмечается, что Азербайджан полностью заблокировал Лачинский коридор, запретив любой, даже гуманитарный въезд. Постпред Армении при ООН Мгер Маргарян указал, что действия Азербайджана нарушают условия трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и противоречат решениям Международного суда ООН.

За день до этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан в течение 16 дней не пропускает грузовики с гуманитарной помощью в Нагорный Карабах. По его словам, аккредитованные в Армении иностранные дипломаты ознакомились с содержимым гуманитарного груза, поэтому нет никаких объяснений тому, что грузовики не пускают в регион.

3 августа Пашинян также обвинил Азербайджан в препятствовании транспортировке помощи Карабаху. По его словам, 361 т гуманитарной помощи, отправленной в Нагорный Карабах, находилась в Корнидзоре.

МИД РФ 15 июля призвал в срочном порядке заключить мирный договор между Баку и Ереваном. Обязательной частью соглашения должны стать гарантии безопасности для армян Карабаха.

До этого, 4 июня, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что мир может быть заключен до конца года. В конце мая Пашиняном было объявлено, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии защиты и соблюдения прав армянского населения.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.