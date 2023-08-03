Пашинян обвинил Баку в препятствовании транспортировке помощи Карабаху

Гуманитарная помощь, предназначенная для Нагорного Карабаха, остается на границе из-за препятствования ее транспортировки со стороны Азербайджана. Об этом в четверг, 3 августа, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«361 т гуманитарной помощи, отправленной в Нагорный Карабах, по-прежнему находится в Корнидзоре, на въезде в Лачинский коридор, поскольку Азербайджан, грубо нарушив 6-й пункт трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, незаконно блокирует ввоз этих гуманитарных грузов в Нагорный Карабах», — сказал он на заседании правительства.

Ранее, 25 июля, Пашинян допустил подписание мирного соглашения с Азербайджаном до конца года при условии, что Баку наладит диалог со Степанакертом. Однако, по его словам, в договоре едва ли будет положение, касающееся Нагорного Карабаха, которое устроит Баку и Ереван.

В середине июля МИД РФ призвал в срочном порядке заключить мирный договор между Баку и Ереваном. Обязательной частью соглашения должны стать гарантии безопасности для армян Карабаха.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 4 июня сообщил, что мир может быть заключен до конца года. В конце мая Пашиняном было объявлено, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии защиты и соблюдения прав армянского населения.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.