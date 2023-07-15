В МИД призвали срочно подготовить мирный договор между Баку и Ереваном

В России вызывает озабоченность ситуация вокруг Нагорного Карабаха, которая в настоящее время начала развиваться по негативному сценарию, несмотря на то, что Армения под эгидой Евросоюза (ЕС) признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана. Об этом 15 июля заявил МИД РФ, указав на необходимость срочного заключения мирного договора между Баку и Ереваном.

«Считаем, что в этих условиях не следует перекладывать ответственность за судьбу армянского населения Карабаха на третьи страны. Следует незамедлительно приступить к подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, опираясь на ранее достигнутые договоренности», — говорится на сайте ведомства.

В Министерстве иностранных дел отметили, что неотъемлемой частью мирного соглашения должны стать надежные и четкие гарантии прав и безопасности армян Карабаха, а также неукоснительное выполнение всего комплекса трехсторонних договоренностей между Россией, Азербайджаном и Арменией. Они подразумевают в том числе разблокирование транспортных коммуникаций и начало процесса делимитации армяно-азербайджанской границы.

«Готовы в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел для обсуждения путей выполнения договоренностей на высшем уровне, включая тему согласования мирного договора», — заявили в МИД РФ.

До этого, 11 июля, министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле позиций своей армии со стороны Вооруженных сил Армении в направлении Лачина, в результате чего получил ранение военнослужащий.

Ранее, 11 апреля, Ереван и Баку обвинили друг друга в стрельбе в районе села Тех, находящегося между городами Горис и Лачин у границы Армении и Азербайджана. Сообщалось о гибели трех азербайджанских и четырех армянских военнослужащих.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

Осенью 2022 года ситуация на армяно-азербайджанской границе усугубилась. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

22 мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. Он выразил надежду на то, что страны смогут договориться о подписании мирного соглашения в ближайшее время.

4 июня секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией может быть заключен до конца года. Он также заявил, что Ереван хочет привлечь международное присутствие в Лачинский коридор и Нагорный Карабах.