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Азербайджан и Армения заявили о жертвах среди военных после столкновения на границе

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Фото: Global Look Press/Armenian Defense Ministry
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Минобороны Азербайджана 11 апреля сообщило о гибели трех военнослужащих вооруженных сил республики при столкновении на границе с Арменией.

«Погибли военнослужащие азербайджанской армии Видади Залов, Эльшад Гасанов и Сабухи Тагиев», — говорится в заявлении на сайте военного ведомства.

При этом минобороны Армении сообщило о четырех погибших и шести раненых в результате столкновения с азербайджанскими военными.

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Ранее в этот день военные ведомства Армении и Азербайджана обменялись обвинениями по поводу инцидента в районе села Тех, расположенного у границы стран между городами Горис и Лачин.

Так, в минобороны Армении заявили, что подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по армянским военнослужащим, проводившим инженерные работы в районе общины Тех Сюникской области.

В МИД Азербайджана, напротив, обвинили Ереван в провокациях, указав, что Армения не заинтересована в мирном процессе.

Вместе с тем еще в конце марта минобороны Азербайджана сообщило, что под контроль взят ряд высот и территорий на границе с Арменией.

После этого политолог Денис Денисов в разговоре с «Известиями» предположил, что сторонам будет еще сложнее найти компромисс.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

Осенью 2022 года ситуация на армяно-азербайджанской границе усугубилась. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

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