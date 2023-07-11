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В Азербайджане заявили о ранении военного после обстрела с территории Армении

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Фото: mod.gov.az
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Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле позиций своей армии со стороны Вооруженных сил Армении в направлении Лачина. Как заявили в ведомстве 11 июля, в результате обстрела получил ранение военнослужащий.

«В 16:00 (15:00 мск. — Ред.) подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Дыг Горуского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии», — отмечено в сообщении министерства обороны.

Добавляется, что раненый военный был эвакуирован в медицинское учреждение, ему оказали помощь. Жизнь солдата вне опасности.

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Ереван и Баку оказались на пороге исторического события

До этого, 11 апреля, Ереван и Баку обвинили друг друга в стрельбе в районе села Тех, находящегося между городами Горис и Лачин у границы Армении и Азербайджана. Сообщалось о гибели трех азербайджанских и четырех армянских военнослужащих.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

Осенью 2022 года ситуация на армяно-азербайджанской границе усугубилась. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

22 мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. Он выразил надежду на то, что страны смогут договориться о подписании мирного соглашения в ближайшее время.

4 июня секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией может быть заключен до конца года. Он также заявил, что Ереван хочет привлечь международное присутствие в Лачинский коридор и Нагорный Карабах.

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