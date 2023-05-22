Пашинян назвал условие признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана

Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения, заявил на пресс-конференции в понедельник, 22 мая, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он также отметил, что признанная Арменией территория Азербайджана площадью 86 600 кв. км включает и Нагорный Карабах. С его слов, «важно зафиксировать, что Ереван заявляет о том, что вопросы прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должны быть обсуждены в формате переговоров Баку — Степанакерт».

Пашинян выразил надежду на то, что страны смогут договориться о подписании мирного соглашения в ближайшее время.

«Армения остается приверженной мирной повестке в регионе. И мы надеемся, что в ближайшее время придем к соглашению по тексту мирного договора и сможем его подписать», — подчеркнул он.

19 мая глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов назвал позитивной динамику переговорного процесса между Баку и Ереваном. Об этом он сказал на встрече в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Днем ранее Пашинян заявил, что признание Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга стало важным шагом на пути к установлению мира между странами. Как он сообщил, Ереван принял предложение Москвы о проведении 25 мая трехсторонней встречи при посредничестве президента РФ Владимира Путина.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 2 мая сказал, что российская сторона приветствует любую помощь в урегулировании напряженности между Ереваном и Баку.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.