Реклама
Прямой эфир
Мир
Лукашенко напомнил о готовности РФ к мирным переговорам с Киевом год назад
Политика
ГД приняла закон о досрочном отзыве сенаторов из Совета Федерации
Мир
Стало известно о подготовке США к заморозке конфликта на Украине на десятилетия
Мир
NYT узнала о просьбе конгрессменов США разрешить поставки F-16 Киеву
Мир
Столтенберг анонсировал обсуждение поставки западных истребителей Киеву
Авто
В России начались продажи китайских кроссвэнов Chevrolet Orlando
Мир
Умер глава богатейшей семьи Великобритании Хиндуджа
Общество
Центральные улицы и набережные Москвы перекроют 20 и 21 мая из-за веломарафона
Общество
Суд запросил 8 лет колонии фигурантам по делу о вымогательстве у директора «Ростеха»
Политика
В МИД РФ заявили о готовности защищать недвижимость России в Чехии
Армия
ВС РФ пресекли деятельность двух украинских ДРГ на купянском направлении
Политика
Путин провел рабочую встречу с главой Хабаровского края Дегтяревым
Мир
Пашинян отметил важность взаимного признания территорий Армении и Азербайджана
Сюжет:

Пашинян отметил важность взаимного признания территорий Армении и Азербайджана

0
Фото: РИА Новости/Пресс-служба президента Казахстана
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Признание Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга стало важным шагом на пути к установлению мира между странами. Об этом 18 мая заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства.

Он напомнил, что 14 мая в ходе встречи с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым в Брюсселе Баку признал территорию Армении в 29,8 тыс. кв. м, а Ереван признал территорию Азербайджана в 86,6 тыс. кв. м.

«Считаю это важным шагом для установления стабильности и мира в регионе для приведения в окончательный вид текста мирного соглашения и делимитации границы», — подчеркнул Пашинян.

Он добавил, что Ереван принял предложение Москвы о проведении 25 мая трехсторонней встречи при посредничестве президента России Владимира Путина.

Линия огня: что произошло между Арменией и Азербайджаном
Ереван обратился за помощью к ООН, ОДКБ и России в связи с посягательством на его территорию

Ранее, 17 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в Москве 19 мая пройдет встреча глав МИД РФ, Азербайджана и Армении по мирному договору. В тот же день состоится их совместная и с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым встреча.

Дипломат отметила, что наряду с этим отдельно пройдут двусторонние армяно-азербайджанские переговоры по мирному договору. Главы МИД рассмотрят перспективы нормализации отношений между Баку и Ереваном с учетом динамичной обстановки в регионе.

До этого, 13 мая, Пашинян обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем военно-политическую обстановку на Южном Кавказе. Политики также обменялись мнениями по поводу гуманитарной обстановки в регионе. В частности, обсуждались гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе из-за блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, а также ряд других вопросов.

2 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приветствует любую помощь в урегулировании напряженности между Ереваном и Баку на базе двусторонних документов, которые были подписаны осенью 2020 года с участием России.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023