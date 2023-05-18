Пашинян отметил важность взаимного признания территорий Армении и Азербайджана

Признание Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга стало важным шагом на пути к установлению мира между странами. Об этом 18 мая заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства.

Он напомнил, что 14 мая в ходе встречи с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым в Брюсселе Баку признал территорию Армении в 29,8 тыс. кв. м, а Ереван признал территорию Азербайджана в 86,6 тыс. кв. м.

«Считаю это важным шагом для установления стабильности и мира в регионе для приведения в окончательный вид текста мирного соглашения и делимитации границы», — подчеркнул Пашинян.

Он добавил, что Ереван принял предложение Москвы о проведении 25 мая трехсторонней встречи при посредничестве президента России Владимира Путина.

Ранее, 17 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в Москве 19 мая пройдет встреча глав МИД РФ, Азербайджана и Армении по мирному договору. В тот же день состоится их совместная и с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым встреча.

Дипломат отметила, что наряду с этим отдельно пройдут двусторонние армяно-азербайджанские переговоры по мирному договору. Главы МИД рассмотрят перспективы нормализации отношений между Баку и Ереваном с учетом динамичной обстановки в регионе.

До этого, 13 мая, Пашинян обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем военно-политическую обстановку на Южном Кавказе. Политики также обменялись мнениями по поводу гуманитарной обстановки в регионе. В частности, обсуждались гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе из-за блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, а также ряд других вопросов.

2 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приветствует любую помощь в урегулировании напряженности между Ереваном и Баку на базе двусторонних документов, которые были подписаны осенью 2020 года с участием России.