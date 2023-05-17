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Главы МИД Армении и Азербайджана проведут переговоры в Москве 19 мая

Захарова: главы МИД Армении и Азербайджана проведут переговоры в Москве 19 мая
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Фото: РИА Новости/Эдуард Песов
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В Москве 19 мая пройдет встреча глав МИД РФ, Азербайджана и Армении по мирному договору. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 17 мая.

В тот же день пройдет их совместная и с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым встреча.

«19 мая в Москве состоятся трехсторонние и раздельные двусторонние встречи главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с министром иностранных дел Азербайджанской Республики и министром иностранных дел Республики Армения», — сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.

Дипломат отметила, что наряду с этим отдельно пройдут двусторонние армяно-азербайджанские переговоры по мирному договору. Главы МИДов рассмотрят перспективы нормализации отношений между Баку и Ереваном с учетом динамичной обстановки в регионе.

Захарова также добавила, что в ходе раздельных встреч Лаврова с его азербайджанским и армянским коллегами запланирован обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

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1 мая в Вашингтоне состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова. Дипломаты обсудили вопросы региональной безопасности и урегулирования.

Ранее, 29 апреля, Блинкен во время телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявлял, что считает диалог Баку и Еревана единственным путем урегулирования трений в Закавказье. Вместе с тем госсекретарь Соединенных Штатов пообещал поддержку Еревану со стороны США, а также указал на важность переговоров между сторонами.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона приветствует любую помощь в урегулировании напряженности между Ереваном и Баку на базе двусторонних документов, которые были подписаны осенью 2020 года с участием России.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии РФ подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

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