Реклама
Прямой эфир
Мир
Экоактивисты в знак протеста вновь перекрыли несколько улиц Берлина
Мир
В Великобритании зафиксировали рекордный рост цен на продукты
Мир
Акцию «Бессмертный полк» организовали в столице ДР Конго
Мир
Годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля ускорилась до 7%
Общество
Умер модельер Валентин Юдашкин
Мир
Спецслужбы Казахстана арестовали 19 человек по подозрению в терроризме
Спорт
Международная федерация дзюдо отказала восьми россиянам в участии в ЧМ
Мир
В Китае задержали четырех человек за контрабанду золота с помощью дрона
Общество
Суд рассмотрит вопрос о передаче Сапеги в Россию 24 мая
Мир
СМИ сообщили о перекрытии Куликова поля в Одессе в годовщину трагедии
Общество
В Москве зафиксированы единичные очаги кори
Происшествия
В Пермском крае двое детей погибли при пожаре
Происшествия
На почте во Внуково обнаружили автоматы Калашникова в посылке
Сюжет:

Песков назвал безальтернативными договоренности России, Азербайджана и Армении

0
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кремль приветствует любую помощь в урегулировании напряженности между Ереваном и Баку, на базе двусторонних документов, которые были подписаны осенью 2020 года с участием России. Об этом 2 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена с коллегами из Азербайджана и Армении.

Он напомнил, что решение проблем между странами и выработка совместных действий для снижения напряженности возможны на основе документов, подписанных вместе с Россией.

«Пока других правовых основ, которые бы способствовали урегулированию нет. Пока трехсторонние документы являются абсолютно безальтернативными. Любая помощь, которая может помочь урегулированию на этой базе, приветствуется», — добавил он.

Песков добавил, что бывают разные попытки, размывающие основы урегулирования, что в перспективе может не дать результатов.

«Будем надеяться, что в данном случае речь идет о первом случае», — заключил представитель Кремля.

Линия огня: что произошло между Арменией и Азербайджаном
Ереван обратился за помощью к ООН, ОДКБ и России в связи с посягательством на его территорию

1 мая в Вашингтоне состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова. Дипломаты обсудили вопросы региональной безопасности и урегулирования.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 29 апреля счел диалог Баку и Еревана единственным путем урегулирования трений в Закавказье, об этом он заявил во время телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Блинкен пообещал поддержку Еревану со стороны США, а также указал на важность переговоров между сторонами.

Ранее, 26 апреля, сообщалось о телефонных переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Отмечалось, что они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, сделав акцент на задачи по обеспечению стабильности и безопасности в регионе.

23 апреля в результате действий азербайджанской стороной было перекрыто движение по Лачинскому коридору. Минобороны РФ сообщило, что командование российских миротворцев ведет переговоры с Азербайджаном из-за ситуации с КПП.

До этого, 19 апреля, Песков заявил, что Москва считает трехсторонние договоренности с Баку и Ереваном по Карабаху безальтернативными. Россия будет приветствовать любые шаги сторон, которые способны привести к разрядке напряженности между государствами.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии РФ подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023