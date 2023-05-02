Песков назвал безальтернативными договоренности России, Азербайджана и Армении

Кремль приветствует любую помощь в урегулировании напряженности между Ереваном и Баку, на базе двусторонних документов, которые были подписаны осенью 2020 года с участием России. Об этом 2 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена с коллегами из Азербайджана и Армении.

Он напомнил, что решение проблем между странами и выработка совместных действий для снижения напряженности возможны на основе документов, подписанных вместе с Россией.

«Пока других правовых основ, которые бы способствовали урегулированию нет. Пока трехсторонние документы являются абсолютно безальтернативными. Любая помощь, которая может помочь урегулированию на этой базе, приветствуется», — добавил он.

Песков добавил, что бывают разные попытки, размывающие основы урегулирования, что в перспективе может не дать результатов.

«Будем надеяться, что в данном случае речь идет о первом случае», — заключил представитель Кремля.

1 мая в Вашингтоне состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова. Дипломаты обсудили вопросы региональной безопасности и урегулирования.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 29 апреля счел диалог Баку и Еревана единственным путем урегулирования трений в Закавказье, об этом он заявил во время телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Блинкен пообещал поддержку Еревану со стороны США, а также указал на важность переговоров между сторонами.

Ранее, 26 апреля, сообщалось о телефонных переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Отмечалось, что они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, сделав акцент на задачи по обеспечению стабильности и безопасности в регионе.

23 апреля в результате действий азербайджанской стороной было перекрыто движение по Лачинскому коридору. Минобороны РФ сообщило, что командование российских миротворцев ведет переговоры с Азербайджаном из-за ситуации с КПП.

До этого, 19 апреля, Песков заявил, что Москва считает трехсторонние договоренности с Баку и Ереваном по Карабаху безальтернативными. Россия будет приветствовать любые шаги сторон, которые способны привести к разрядке напряженности между государствами.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии РФ подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.