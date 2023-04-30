Блинкен назвал диалог Еревана и Баку единственным путем к миру

Госсекретарь США Энтони Блинкен счел диалог Баку и Еревана единственным путем урегулирования трений в Закавказье. Об этом 29 апреля он заявил во время телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Блинкен пообещал поддержку со стороны Соединенных Штатов Америки, а также указал на важность переговоров.

«Госсекретарь подчеркнул, что прямой диалог и дипломатия являются единственным путем к прочному миру на Южном Кавказе», — говорится в заявлении Госдепа.

В пресс-службе армянского правительства также уточнили, что Пашинян и Блинкен обсудили обсудили «военно-политическую и гуманитарную обстановку в регионе». Кроме того, обсуждалась встреча глав Армении и Азербайджана в Вашингтоне.

Ранее, 26 апреля, пресс-служба Кремля сообщила о телефонных переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Отмечалось, что они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, сделав акцент на задачи по обеспечению стабильности и безопасности в регионе.

23 апреля в результате односторонних и несогласованных действий азербайджанской стороной было перекрыто движение по Лачинскому коридору. Минобороны РФ сообщило, что командование российских миротворцев ведет переговоры с Азербайджаном из-за ситуации с КПП.

До этого, 19 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает трехсторонние договоренности с Баку и Ереваном по Карабаху безальтернативными. По его словам, РФ будет приветствовать любые шаги сторон, которые способны привести к разрядке напряженности между государствами.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии РФ подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Осенью 2022 года ситуация на армяно-азербайджанской границе усугубилась. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.