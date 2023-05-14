Пашинян обсудил ситуацию на Южном Кавказе с главой Евросовета

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем военно-политическую обстановку на Южном Кавказе. Об этом в субботу, 13 мая, сообщила пресс-служба правительства Армении.



Встреча состоялась в Брюсселе. Кроме обсуждения военно-политической ситуации Пашинян и Мишель обменялись мнениями по поводу гуманитарной обстановки в регионе. В частности, обсуждался гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе из-за блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, а также ряд других вопросов.



«Пашинян и Мишель затронули также запланированную на 14 мая трехстороннюю встречу с президентом Азербайджана. Заявлено о важности проведения пятисторонней встречи в Кишиневе 1 июня в рамках саммита Европейского политического сообщества с участием президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца», — рассказали в правительстве Армении.

Ранее, 12 мая, минобороны Армении сообщило о том, что погиб один военнослужащий и еще двое получили ранения после обстрела позиций со стороны Азербайджана.



В тот же день сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) Азербайджана применили беспилотник вблизи села Сотк.

Накануне ведомство также сообщило об обстреле со стороны Азербайджана из артиллерийских средств и минометов в направлении Сотка по армянским позициям. В результате ранения получили двое армянских военных.

8 мая стало известно, что Евросоюз (ЕС) организует переговоры лидеров Азербайджана и Армении 14 мая в Брюсселе. Переговоры Ильхама Алиева и Никола Пашиняна пройдут в рамках усилий по содействию стабильности на Южном Кавказе и нормализации отношений между странами.

Между тем 11 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что Россия ожидает от Армении и Азербайджана сдержанного подхода на фоне нового обострения конфликта. Он призвал не предпринимать действий, которые могут привести к росту напряженности.

До этого, 2 мая, Песков заявил, что Кремль приветствует любую помощь в урегулировании напряженности между Ереваном и Баку на базе двусторонних документов, которые были подписаны осенью 2020 года с участием России.

До этого, 23 апреля, Баку в одностороннем порядке перекрыл движение по Лачинскому коридору. Минобороны РФ сообщило, что командование российских миротворцев ведет переговоры с Азербайджаном из-за ситуации с КПП.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

Осенью 2022 года ситуация на армяно-азербайджанской границе усугубилась. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.