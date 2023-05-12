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В Армении заявили о применении азербайджанскими военными БПЛА

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Фото: Министерство Обороны Республики Армения
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Вооруженные силы (ВС) Азербайджана применили беспилотник вблизи села Сотк, двое армянских военнослужащих ранены. Об этом заявило в пятницу, 12 мая, министерство обороны Армении.

«12-ого мая в районе 10:00 (09:00 мск. — Ред.) ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня в направлении Сотка, применив БПЛА. Двое военнослужащих ВС РА получили ранение», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что один солдат находится в удовлетворительном состоянии, другой — в тяжелом.

Минобороны Армении добавило, что ситуация на передовой относительно стабильная по состоянию на 10:30 (09:30 мск).

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Накануне ведомство также сообщило об обстреле со стороны Азербайджана из артиллерийских средств и минометов в направлении Сотки по армянским позициям. В результате ранения получили двое армянских военных.

11 апреля минобороны Армении заявили, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по армянским военнослужащим, проводившим инженерные работы в районе общины Тех Сюникской области. Позднее стало известно о четырех погибших и шести раненых в результате столкновения.

Минобороны Азербайджана в свою очередь сообщило о гибели трех военнослужащих.

В МИД Азербайджана обвинили Армению в незаинтересованности в мирном процессе. Дипломаты подчеркивают, что провокации Еревана, направленные против Баку, нарушают нормы и принципы международного права, а также территориальную целостность и суверенитет последнего.

В военном ведомстве Армении, напротив, отметили, что ВС Азербайджана выступают провокаторами, а армянские военные предпринимают ответные действия только для защиты.

Между тем 2 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует любую помощь в урегулировании напряженности между Ереваном и Баку на базе двусторонних документов, которые были подписаны осенью 2020 года с участием России.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

Осенью 2022 года ситуация на армяно-азербайджанской границе усугубилась. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

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