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МО Армении сообщило об обстреле на границе со стороны Азербайджана

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Фото: Министерство обороны Армении
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Служащие Вооруженных сил Азербайджана начали артобстрел в направлении армянских позиций у села Сотк. Об этом 11 мая сообщило минобороны Армении.

«С 06:00 11 мая подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из артиллерийских средств и минометов по армянским позициям, расположенным в направлении Сотка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ранения получили двое армянских военных.

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Ранее, 11 апреля, пресс-служба минобороны Армении сообщила, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по армянским военнослужащим, проводившим инженерные работы в районе общины Тех Сюникской области. Позднее стало известно о четырех погибших и шести раненых в результате столкновения.

Минобороны Азербайджана в свою очередь сообщило о гибели трех военнослужащих.

В МИД Азербайджана обвинили Армению в незаинтересованности в мирном процессе. Дипломаты подчеркивают, что провокации Еревана, направленные против Баку, нарушают нормы и принципы международного права, а также территориальную целостность и суверенитет последнего.

В минобороны Армении, напротив, отметили, что ВС Азербайджана выступают провокаторами, а армянские военные предпринимают ответные действия только для защиты.

Между тем 2 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует любую помощь в урегулировании напряженности между Ереваном и Баку на базе двусторонних документов, которые были подписаны осенью 2020 года с участием России.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

Осенью 2022 года ситуация на армяно-азербайджанской границе усугубилась. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

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