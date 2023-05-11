В Кремле призвали Ереван и Баку к сдержанности на фоне обострения конфликта

Россия ожидает от Армении и Азербайджана сдержанного подхода на фоне нового обострения конфликта и призывает не предпринимать действий, которые могут привести к росту напряженности. Об этом 11 мая заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в ближайшее время не запланированы. Тем не менее Москва продолжает выполнять свои функции в соответсвии с ранее подписанными трехсторонними документами.

«Позавчера (9 мая. — Ред.) Путин имел отдельную беседу с Пашиняном, который был в Москве по случаю празднования Дня Победы. Продолжаются контакты и с азербайджанской стороной. Россия продолжает выполнять функции в соответствии с трехсторонними документами», — отметил Песков.

Ранее, 11 апреля, пресс-служба минобороны Армении сообщила, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по армянским военнослужащим, проводившим инженерные работы в районе общины Тех Сюникской области. Позднее стало известно о четырех погибших и шести раненых в результате столкновения.

Минобороны Азербайджана в свою очередь сообщило о гибели трех военнослужащих. В МИД республики обвинили Ереван в незаинтересованности в мирном процессе.

В минобороны Армении, напротив, отметили, что ВС Азербайджана выступают провокаторами, а армянские военные предпринимают ответные действия только для защиты.

В начале мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует любую помощь в урегулировании напряженности между Ереваном и Баку.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

Осенью 2022 года ситуация на армяно-азербайджанской границе усугубилась. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.