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МО Армении сообщило о погибшем военнослужащем после обстрела Азербайджана

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Фото: Министерство Обороны Республики Армения
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Армянский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения после обстрела позиций со стороны Азербайджана. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба минобороны Армении.

«По состоянию на 23:10 потери армянской стороны — один погибший и двое раненых», — говорится в сообщении.

В минобороны добавили, что погибший «во время азербайджанской провокации 12 мая — это Нарек Багдасарян 2003 года рождения».

В оборонном ведомстве выразили поддержку членам семьи, родным и сослуживцам военнослужащего.

Кроме того, в армянском минобороны заявили о сохранении снижения интенсивности огня в направлении Сотка, Кута и Верин Шоржа.

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Ранее в этот день сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) Азербайджана применили беспилотник вблизи села Сотк.

Накануне ведомство также сообщило об обстреле со стороны Азербайджана из артиллерийских средств и минометов в направлении Сотка по армянским позициям. В результате ранения получили двое армянских военных.

До этого, 2 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует любую помощь в урегулировании напряженности между Ереваном и Баку на базе двусторонних документов, которые были подписаны осенью 2020 года с участием России.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

Осенью 2022 года ситуация на армяно-азербайджанской границе усугубилась. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

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