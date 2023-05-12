МО Армении сообщило о погибшем военнослужащем после обстрела Азербайджана
Армянский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения после обстрела позиций со стороны Азербайджана. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба минобороны Армении.
«По состоянию на 23:10 потери армянской стороны — один погибший и двое раненых», — говорится в сообщении.
В минобороны добавили, что погибший «во время азербайджанской провокации 12 мая — это Нарек Багдасарян 2003 года рождения».
В оборонном ведомстве выразили поддержку членам семьи, родным и сослуживцам военнослужащего.
Кроме того, в армянском минобороны заявили о сохранении снижения интенсивности огня в направлении Сотка, Кута и Верин Шоржа.
Ранее в этот день сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) Азербайджана применили беспилотник вблизи села Сотк.
Накануне ведомство также сообщило об обстреле со стороны Азербайджана из артиллерийских средств и минометов в направлении Сотка по армянским позициям. В результате ранения получили двое армянских военных.
До этого, 2 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует любую помощь в урегулировании напряженности между Ереваном и Баку на базе двусторонних документов, которые были подписаны осенью 2020 года с участием России.
Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.
Осенью 2022 года ситуация на армяно-азербайджанской границе усугубилась. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.