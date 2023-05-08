Лидеры Армении и Азербайджана встретятся в Брюсселе 14 мая

Евросоюз организует переговоры лидеров Азербайджана и Армении 14 мая в Брюсселе. Об этом в понедельник, 8 мая, говорится в заявлении Совета ЕС.

«Лидеры договорились вновь встретиться 14 мая 2023 года на трехсторонней встрече в Брюсселе», — отмечается в сообщении.

Переговоры Ильхама Алиева и Никола Пашиняна пройдут в рамках усилий по содействию стабильности на Южном Кавказе и нормализации отношений между странами.

Ранее, 2 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует любую помощь в урегулировании напряженности между Ереваном и Баку на базе двусторонних документов, которые были подписаны осенью 2020 года с участием России.

До этого, 29 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен счел диалог Баку и Еревана единственным путем урегулирования трений в Закавказье, об этом он заявил во время телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Блинкен пообещал поддержку Еревану со стороны США, а также указал на важность переговоров между сторонами.

Между тем 1 мая в Вашингтоне состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова.

26 апреля сообщалось о телефонных переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Отмечалось, что они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, сделав акцент на задачи по обеспечению стабильности и безопасности в регионе.

23 апреля в результате действий азербайджанской стороной было перекрыто движение по Лачинскому коридору. Минобороны РФ сообщило, что командование российских миротворцев ведет переговоры с Азербайджаном из-за ситуации с КПП.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии РФ подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.