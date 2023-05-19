МИД Азербайджана счел позитивной динамику переговоров между Баку и Ереваном

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов назвал позитивной динамику переговорного процесса между Баку и Ереваном. Об этом 19 мая он заявил на встрече в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Организация данной встречи и та наметившаяся позитивная динамика в переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном: я имею в виду достаточно тесные контакты. Мы очень высоко оцениваем эту возможность на двусторонней основе проговорить ряд вопросов, имеющих отношение к постконфликтному урегулированию между Арменией и Азербайджаном», — заявил Байрамов.

Он подчеркнул, что трехстороння встреча между представителями Армении, Азербайджана и России намечалась еще в конце прошлого года. Байрамов назвал это мероприятие хорошей возможностью воспользоваться визитом в Москву, чтобы оценить состояние двусторонних дел Баку и Еревана перед намечающимися контактами представителей этих стран.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства 18 мая заявил, что признание Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга стало важным шагом на пути к установлению мира между странами. Он добавил, что Ереван принял предложение Москвы о проведении 25 мая трехсторонней встречи при посредничестве президента России Владимира Путина.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 17 мая сообщила, что в Москве 19 мая пройдет встреча глав МИД РФ, Азербайджана и Армении по мирному договору.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 2 мая заявил, что российская сторона приветствует любую помощь в урегулировании напряженности между Ереваном и Баку на базе двусторонних документов, которые были подписаны осенью 2020 года с участием России.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии РФ подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.