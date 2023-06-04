В Армении допустили возможность мирного договора с Азербайджаном до конца года

Мирный договор между Азербайджаном и Арменией может быть заключен до конца года. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 4 июня.



«Переговоры проходят очень интенсивно. Если мы сможем сохранить эту интенсивность и будет решительная поддержка со стороны международного сообщества для достижения прогресса, то есть шанс получить мирный договор к концу года», — передает его слова армянское издание Panorama.

Как сообщил Григорян, Ереван намеревается добиться договора как можно скорее, поэтому переговорный процесс может завершиться как в течение года, так и под конец. Армянская сторона настроена найти решения, продвигать мирную повестку и получить соглашение.

«Мы хотим привлечь международное присутствие в Лачинский коридор и Нагорный Карабах», — сказал он.

25 мая в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Тогда российский лидер отметил, что ситуация между Баку и Ереваном движется к урегулированию, несмотря на некоторые сложности. Он подчеркнул, что препятствия для урегулирования отношений между странами по большому счету являются «чисто техническими вопросами», они преодолимы.

22 мая Пашинян заявил, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. Он выразил надежду на то, что страны смогут договориться о подписании мирного соглашения в ближайшее время.

Отношения двух стран обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.