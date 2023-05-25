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В Кремле началась встреча Путина с Алиевым и Пашиняном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Кремле началась президента России Владимира Путина с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом стало известно в четверг, 25 мая.

Российский лидер выразил надежду, что встреча станет прологом к практическому решению ситуации в Нагорном Карабахе.

«Мы признательны за оперативную реакцию на предложение провести очередную нашу встречу, и рассчитываю, что это будет хорошим прологом к практическому решению некоторых вопросов, о которых мы уже давно говорим. Именно в этом нашем формате удалось многого добиться и осенью 2020 года», — сообщил Путин.

По его словам, в ходе прошлых переговоров удалось прекратить боевые действия и начать работу по разблокированию экономических и транспортных коммуникаций, по делимитации границы Армении и Азербайджана.

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Ранее в этот день Владимир Путин на встрече с Пашиняном сообщил, что Россия остается привержена трехсторонним договоренностям РФ, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху.

Также 25 мая Путин провел встречу с президентом Алиевым. На ней азербайджанский лидер поблагодарил российского коллегу за усилия Москвы в нормализации отношений Баку и Еревана.

Также в четверг во время заседания Высшего Евразийского экономического совета Алиев подтвердил, что Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении.

Тогда же Пашинян на саммите ЕАЭС заявил, что Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

Ранее, 22 мая, Пашинян отметил, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. Он выразил надежду на то, что страны смогут договориться о подписании мирного соглашения в ближайшее время.

В начале мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что российская сторона приветствует любую помощь в урегулировании напряженности между Ереваном и Баку.

Отношения двух стран обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

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