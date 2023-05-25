Пашинян заявил о признании Ереваном и Баку территориальной целостности сторон

Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Об этом в четверг, 25 мая, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления на расширенном заседании Высшего евразийского экономического совета.

«Я хочу подтвердить, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга, и на этой основе можно сказать, мы довольно хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений», — сказал глава армянского правительства.

Он также напомнил о правах и безопасности жителей Нагорного Карабаха в рамках международного механизма и выразил надежду на то, что в ближайшее время начнется конструктивный диалог между Баку и Степанакертом.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, сказал, что у Баку нет территориальных претензий к Еревану. Он подчеркнул, что есть серьезные предпосылки для нормализации отношений между странами.

Ранее, 18 мая, Пашинян отметил, что признание Ереваном и Баку территориальной целостности друг друга стало важным шагом на пути к установлению мира между странами.

После этого, 22 мая, премьер-министр Армении добавил, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. Он выразил надежду на то, что страны смогут договориться о подписании мирного соглашения в ближайшее время.

В начале мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что российская сторона приветствует любую помощь в урегулировании напряженности между Ереваном и Баку.

Отношения двух стран обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.