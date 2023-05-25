Алиев указал на предпосылки нормализации отношений Баку и Еревана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что у азербайджанской стороны нет территориальных претензий к Армении. Об этом он заявил 25 мая в Москве в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) в расширенном составе.

«Существуют серьезные предпосылки нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета», — добавил азербайджанский лидер.

Алиев напомнил, что по инициативе российской стороны в четверг состоится трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, России и Армении.

Президент Азербайджана принимает участие в мероприятие в качестве специального гостя.

18 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что признание Ереваном и Баку территориальной целостности друг друга стало важным шагом на пути к установлению мира между странами.

После этого, 22 мая, Пашинян добавил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.

Он выразил надежду на то, что страны смогут договориться о подписании мирного соглашения в ближайшее время.

В тот же день политолог Станислав Тарасов обратил внимание, что, признавая Нагорный Карабах частью Азербайджана, Ереван идет на уступку Баку. Это грозит расколом армянского общества и взрывом недовольства в республике.

В начале мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что российская сторона приветствует любую помощь в урегулировании напряженности между Ереваном и Баку.

Отношения двух стран обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.