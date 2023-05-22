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Политолог оценил готовность Пашиняна признать Карабах частью Азербайджана

Политолог Тарасов назвал опасной уступкой готовность Еревана признать Нагорный Карабах частью Азербайджана
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Фото: ТАСС/Александр Патрин
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Признавая Нагорный Карабах частью Азербайджана, Ереван идет на уступку Баку, рискуя расколом армянского общества и взрывом недовольства в республике. Об этом политолог Станислав Тарасов рассказал в понедельник, 22 мая.

Таким образом он прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна об условии подписания мирного договора.

«Признание Нагорного Карабаха частью Азербайджана должно привести к нормализации отношений между Баку и Ереваном. Однако армянское общество такой шаг принять не готово, можно ожидать взрыва недовольства в республике», — сказал он в беседе с «Абзацем».

Политолог отметил, что Пашинян вынужден идти на уступку, обсуждаемую на западных площадках, при этом остается вопрос о статусе Нагорного Карабаха.

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Ранее в этот день эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов сказал «Известиям», что параметры обеспечения безопасности армянского населения могут быть самыми разными — от приемлемых для Азербайджана до категорически неприемлемых.

18 мая Пашинян заявил, что признание Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга стало важным шагом на пути к установлению мира между странами. Как он сообщил, Ереван принял предложение Москвы о проведении 25 мая трехсторонней встречи при посредничестве президента РФ Владимира Путина, передает RT.

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