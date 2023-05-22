Реклама
Прямой эфир
Мир
Пушков заявил о не готовности НАТО принять Украину из-за риска конфликта с РФ
Спорт
ФИФА продлила разрешение на приостановку контрактов с российскими клубами
Мир
В США назвали место базирования F-16 после передачи Киеву
Туризм
В Российском союзе туриндустрии рассказали о спросе на туры в Грузию
Мир
Министр обороны Венгрии заявил об истощении стратегических запасов вооружения в Европе
Мир
Протасевич заявил о желании остаться в Белоруссии
Мир
Глава МИД Нидерландов анонсировал обучение пилотов Украины на F-16
Авто
Производитель шин Continental официально продал российские активы
Мир
В Испании заявили об отказе президента Бразилии поприветствовать Зеленского
Мир
WSJ назвала возможных будущих гарантов безопасности Украины
Мир
В Нью-Йорке совершено нападение на «Турецкий дом»
Экономика
Российские ритейлеры заменят H&M и Inditex в аренде площадей в ТЦ
Сюжет:

Политолог оценил условие для признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана

Политолог Денисов: Армения и Азербайджан способны прийти к компромиссу по Нагорному Карабаху
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Параметры обеспечения безопасности армянского населения могут быть самыми разными — от приемлемых для Азербайджана до категорически неприемлемых. Об этом 22 мая «Известиям» сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Таким образом он отреагировал на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.

«В принципе, аналогичные заявления, более закамуфлированные, не один раз слышали от премьер-министра Армении. И те интенсивные переговоры, которые велись последние несколько месяцев на площадках и Москвы, и Вашингтона, и Брюсселя, по-видимому, оказывают определенное давление на стороны конфликта для того, чтобы были приняты компромиссные решения», — сказал Денисов.

Однако, как подчеркнул политолог, нужно понимать, что имеет в виду Пашинян, говоря об условиях обеспечения безопасности армянского населения.

«Без очень четких разъяснений, касательно наполнения самой формулы, как Пашинян видит обеспечение этой безопасности и вообще ситуации в регионе, вряд ли можно делать какие-то серьезные выводы и на их основании строить перспективы развития ситуации. Дело в том, что сами параметры обеспечения безопасности могут быть самыми разными — от приемлемых для Азербайджана до категорически неприемлемых. Этот аспект остается крайне важным», — сказал он.

При этом ключевым моментом тут остается политическая воля сторон, добавил Денисов. Если они действительно настроены на урегулирование ситуации, тогда могут быть в определенной степени компромиссные варианты, пояснил он.

«Я думаю, если это принципиальная позиция, которая направлена на полное урегулирование конфликта, то это в определенной степени компромисс, с точки зрения Армении. Но здесь теперь надо услышать противоположную сторону», — заключил эксперт.

Мир в конце тоннеля: к чему приведут переговоры Пашиняна и Алиева
Лидеры Армении и Азербайджана встретятся трижды за месяц

19 мая глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов назвал позитивной динамику переговорного процесса между Баку и Ереваном. Об этом он сказал на встрече в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Днем ранее Пашинян заявил, что признание Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга стало важным шагом на пути к установлению мира между странами. Как он сообщил, Ереван принял предложение Москвы о проведении 25 мая трехсторонней встречи при посредничестве президента РФ Владимира Путина.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023