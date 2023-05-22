Политолог оценил условие для признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана

Параметры обеспечения безопасности армянского населения могут быть самыми разными — от приемлемых для Азербайджана до категорически неприемлемых. Об этом 22 мая «Известиям» сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Таким образом он отреагировал на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.

«В принципе, аналогичные заявления, более закамуфлированные, не один раз слышали от премьер-министра Армении. И те интенсивные переговоры, которые велись последние несколько месяцев на площадках и Москвы, и Вашингтона, и Брюсселя, по-видимому, оказывают определенное давление на стороны конфликта для того, чтобы были приняты компромиссные решения», — сказал Денисов.

Однако, как подчеркнул политолог, нужно понимать, что имеет в виду Пашинян, говоря об условиях обеспечения безопасности армянского населения.

«Без очень четких разъяснений, касательно наполнения самой формулы, как Пашинян видит обеспечение этой безопасности и вообще ситуации в регионе, вряд ли можно делать какие-то серьезные выводы и на их основании строить перспективы развития ситуации. Дело в том, что сами параметры обеспечения безопасности могут быть самыми разными — от приемлемых для Азербайджана до категорически неприемлемых. Этот аспект остается крайне важным», — сказал он.

При этом ключевым моментом тут остается политическая воля сторон, добавил Денисов. Если они действительно настроены на урегулирование ситуации, тогда могут быть в определенной степени компромиссные варианты, пояснил он.

«Я думаю, если это принципиальная позиция, которая направлена на полное урегулирование конфликта, то это в определенной степени компромисс, с точки зрения Армении. Но здесь теперь надо услышать противоположную сторону», — заключил эксперт.

19 мая глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов назвал позитивной динамику переговорного процесса между Баку и Ереваном. Об этом он сказал на встрече в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Днем ранее Пашинян заявил, что признание Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга стало важным шагом на пути к установлению мира между странами. Как он сообщил, Ереван принял предложение Москвы о проведении 25 мая трехсторонней встречи при посредничестве президента РФ Владимира Путина.