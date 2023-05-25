Путин указал на выстраивание отношений Москвы и Баку на принципах равноправия

Отношения Москвы и Баку строятся на принципах равноправия и учета интересов друг друга. Об этом в четверг, 25 мая, заявил президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым после заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Глава государства отметил, что отношения Азербайджана со странами ЕАЭС носят серьезный, глубокий характер, торгово-экономические связи развиваются поступательно. По его словам, так должно продолжаться и в будущем. Российский лидер добавил, что потенциал регионального сотрудничества высок.

«Российско-азербайджанские отношения <...> находятся на высоком уровне, развиваются поступательно на принципах равноправия, учета интересов друг друга и в соответствии с подписанной в феврале 2022-го года декларацией о союзническом взаимодействии. Мы все этому очень рады», — подчеркнул Путин.

Алиев во время встречи поблагодарил президента России за усилие Москвы в деле нормализации отношений Азербайджана и Армении.

Ранее в этот день Алиев подтвердил, что Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении. Он подчеркнул, что есть серьезные предпосылки для нормализации отношений между странами.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян также на саммите ЕАЭС заявил, что Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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