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Путин заявил о приверженности России трехсторонним договоренностям по Карабаху

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Россия остается привержена трехсторонним договоренностям РФ, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с армянским премьер-министром Николом Пашиняном.

«Вы знаете нашу позицию по поводу нашего заявления трехстороннего в отношении Лачинского коридора. Мы никогда не меняли своей позиции на этот счет. Никогда», — сказал Путин.

Президент России также указал на то, что Азербайджан признает суверенитет Армении, а двойная трактовка по разблокировке транспортного коридора не имеет оснований.

При этом он обратил внимание на то, что «есть тем не менее вопросы», связанные с терминологией, которые стоит обсудить более подробно.

Ранее в этот день Путин провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На ней Алиев поблагодарил российского коллегу за усилия Москвы в деле нормализации отношений Баку и Еревана.

Также в четверг во время заседания Высшего Евразийского экономического совета Алиев подтвердил, что Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян также на саммите ЕАЭС заявил, что Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

Ранее, 22 мая, Пашинян заявил, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. Он выразил надежду на то, что страны смогут договориться о подписании мирного соглашения в ближайшее время.

В начале мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что российская сторона приветствует любую помощь в урегулировании напряженности между Ереваном и Баку.

Отношения двух стран обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

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