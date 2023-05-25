Путин отметил положительную динамику в урегулировании между Баку и Ереваном

Ситуация между Баку и Ереваном движется к урегулированию, несмотря на некоторые сложности. Об этом 25 мая заявил президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«В целом, на мой взгляд, несмотря ни на какие сложности и проблемы, которых еще достаточно, все-таки ситуация развивается в направлении урегулирования. Одно из этих направлений — это работа по транспортным коммуникациям», — сказал российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что препятствия для урегулирования ситуации между Арменией и Азербайджаном по большому счету являются «чисто техническими вопросами», они преодолимы.

Встреча Путина с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном проходит 25 мая в Кремле.

Кроме того, ранее в этот день президент России провел переговоры с армянским премьер-министром. Путин заявил, что Россия остается привержена трехсторонним договоренностям РФ, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху.

Также Путин встретился с азербайджанским коллегой после заседания Высшего Евразийского экономического совета. Алиев поблагодарил российского коллегу за усилия Москвы в деле нормализации отношений Баку и Еревана. Глава российского государства отметил, что отношения Азербайджана со странами ЕАЭС носят серьезный, глубокий характер, торгово-экономические связи развиваются поступательно.

До этого, 22 мая, Пашинян заявил, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. Он выразил надежду на то, что страны смогут договориться о подписании мирного соглашения в ближайшее время.

Отношения двух стран обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В феврале текущего года министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва и Баку разрабатывают несколько совместных проектов как двустороннего, так и международного характера. По его мнению, подобные проекты говорят о перспективности взаимодействия РФ и Азербайджана в регионе.