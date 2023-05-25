Одни на всех: лидеры ЕАЭС обсудили логистику и общие рынки энергоресурсов

Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продвигается весьма успешно , заявил Владимир Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета 25 мая. Несмотря на кризис в мировой торговле, объем ВВП ЕАЭС за 2022 год сократился лишь на 1,6% . Вместе с тем президент Белоруссии Александр Лукашенко заметил, что объединение слишком медленно продвигается по пути формирования единого рынка энергоносителей . О том, что еще обсуждалось на евразийской встрече и с чем была связана перепалка между лидерами Армении и Азербайджана, — в материале «Известий» .

Темпы интеграции

В заключительный день встречи лидеров ЕАЭС в Москве ее участники переместились из «Зарядья» в Кремль . Однако не все желающие смогли работать очно. Как сообщил Владимир Путин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев пропустил заседание из-за «внутриполитических процессов», которые находятся «на важной, высокой стадии». Тем не менее он решил подключиться по видео-конференц-связи, как и глава Таджикистана Эмомали Рахмон.

Причиной отсутствия лидера Узбекистана, вероятно, стали досрочные выборы президента, которые пройдут 9 июля. Согласно новой Конституции страны, теперь глава государства будет избираться на семь лет. Ранее срок его полномочий составлял пять лет.

Впрочем, в Москву смогли прилететь все лидеры стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия). Также к работе присоединился президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Слева направо: председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент РФ Владимир Путин, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

На встрече главы государств объединения сошлись во мнении, что самую большую пользу организация приносит Армении.

— Как президент Казахстана только что сказал, главным бенефициаром является Армения, потому что в Армении самый высокий темп роста экономики . Никол Воваевич, сколько, семь [процентов]? — спросил Владимир Путин у Никола Пашиняна.

Однако армянский премьер его поправил: в прошлом году показатель достиг 12,6%, а в нынешнем — 12,1%. Такой уровень Владимир Путин назвал «очень серьезной цифрой» и в шутку заметил, что странам ЕАЭС будет сложно угнаться за Арменией. В целом сотрудничество в союзе идет «весьма успешно», заявил президент России.

Как пояснил «Известиям» член генсовета «Деловой России» Олег Воробьев, в приоритете организации сегодня укрепление технологического суверенитета, наращивание инвестиций и молодежных обменов. Стороны работают над полноценным переходом на взаиморасчеты в национальных валютах, а также занимаются вопросами, связанными с безопасностью, туризмом и бизнесом . Несмотря на кризис в мировой торговле, объем ВВП ЕАЭС за 2022 год сократился лишь на 1,6%.

Вместе с тем союз планирует расширять сотрудничество с другими странами. В частности, премьер-министр Армении Никол Пашинян считает важной задачей страны реализацию соглашения о свободной торговле Ирана и ЕАЭС.

Кроме того, у стран объединения есть явный прицел на сотрудничество с Китаем, как с самым крупным торговым партнером союза — за прошлый год двусторонний товарооборот увеличился на 31% ($243,6 млрд), отметил Олег Воробьев.

Однако в экономике есть вопросы, которые требуют особого внимания. Важным направлением работы ЕАЭС должно стать создание новых международных артерий , заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Лидер Киргизии Садыр Жапаров подчеркнул, что развитие транспортных коридоров внутри союза должно учитывать доступ к ним стран-участниц, не имеющих выхода к морю .

Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Для России особенно актуально развитие логистических цепочек , подчеркнул Олег Воробьев. Например, по коридору Север – Юг компании нарастили грузопоток из Юго-Западной Азии и с Ближнего Востока, при этом российские порты периодически не справляются с растущим объемом поставок из-за нехватки инфраструктуры.

— К слову, у STS Logistics объем доставки в январе-феврале 2023 года увеличился на 60% в годовом выражении. ПЭК нарастила грузопоток из Индии и Азербайджана на 27%, — сказал Олег Воробьев. — На 100% выросли перевозки у «Русиранэкспо». В связи с этим срок доставки по транскаспийской ветке международного транспортного коридора увеличился с 45 до 60 дней.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал ликвидировать все существующие барьеры в ЕАЭС , назвав медленным процесс формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.

— А ведь это основополагающие для наших экономик сферы деятельности. И их актуальность на фоне санкций только возросла , — заметил белорусский лидер.

Что касается газовой интеграции, она действительно затянулась, согласен Олег Воробьев. Основная цель и направление — это выравнивание и сближение ценовых условий на этих рынках. Сейчас идет проработка проекта «газового союза» РФ, Казахстана и Узбекистана, уточняются объемы капиталовложений.

Для развития ЕАЭС Владимир Путин предложил лидерам стран союза создать несколько новых институтов. В частности, речь идет о Евразийском рейтинговом агентстве, а также о климатическом и экологическом клубе.

Спорные вопросы

Еще один важный для участников союза вопрос связан со спорными территориями . На заседании в расширенном составе Ильхам Алиев заявил, что существуют серьезные предпосылки нормализации отношений Баку и Еревана на основе признания территориальной целостности друг друга . Никол Пашинян заметил, что Ереван готов к разблокировке всех транспортных и экономических связей в регионе .

— Я хочу подтвердить, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга, и на этой основе можно сказать, мы довольно хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений , — сказал глава армянского правительства.

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Правда, на встрече между представителями Еревана и Баку произошел спор из-за терминологии . Причиной перепалки стало использование президентом Азербайджана в своей речи термина «Зангезурский коридор». В ответ армянский премьер сказал, что эта фраза в последние годы служит для выражения территориальных претензий к Армении. Он напомнил, что в трехстороннем заявлении лидеров Армении, РФ и Азербайджана упоминается лишь об одном коридоре — Лачинском, связывающем армянскую территорию с Нагорным Карабахом. Ильхам Алиев заявил, что никаких территориальных претензий в его словах нет. Владимир Путин заметил, что терминология важна, однако гораздо важнее, что по вопросу территориальной целостности есть договоренности .

Кроме того, представители Армении и Азербайджана не сошлись во мнении по вопросу функционирования Лачинского коридора. Пашинян заявил, что он заблокирован, Алиев с этим не согласился.

На прошлой неделе, 19 мая, в Москве прошла двусторонняя встреча министров Армении и Азербайджана при посредничестве главы МИД России Сергея Лаврова . По его словам, по ряду вопросов «удалось приблизить понимание обеих сторон к общему видению».

Вскоре Никол Пашинян заявил, что республика готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. По его словам, Ереван и Баку проводят интенсивные переговоры вокруг соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений. В свою очередь азербайджанский президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что они приведут к прочному миру на Южном Кавказе.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Контакты сторон проходят на российской, американской и европейской площадках . Ожидается, что соглашение должно закрепить определение государственных границ, а также привести к разблокированию транспортных и экономических коммуникаций. Кроме того, в документе могут быть затронуты гуманитарные вопросы, в том числе сотрудничество по пропавшим без вести и разминированию.