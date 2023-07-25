Пашинян допустил подписание мирного соглашения с Азербайджаном до конца года

Армения и Азербайджан могут подписать мирное соглашение до конца 2023 года, если Баку наладит диалог со Степанакертом. Об этом 25 июля заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Если начнется диалог Баку – Степанакерт... Станет ли это возможностью для подписания мирного договора до конца года? Думаю, да», — сказал он на пресс-конференции.

При этом он отметил, что в мирном договоре вряд ли будет положение, касающееся Нагорного Карабаха, которое устроит Баку и Ереван.

«Вероятность того, что в мирном договоре будет формулировка, касающаяся Нагорного Карабаха, с которой будут согласны и Армения, и Азербайджан, и Нагорный Карабах, очень низка», — сказал глава правительства.

21 июля Пашинян заявил, что верит в возможность стабильного мира с Азербайджаном. Он добавил, что, помимо представителей каждого государства, на дипломатический процесс влияют самые разные факторы: внутренняя и внешняя политика, гуманитарная обстановка, международная ситуация.

В тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о подготовке встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Москве.

До этого, 15 июля, в МИД РФ призвали срочно заключить мирный договор между Баку и Ереваном. В ведомстве отметили, что обязательной частью соглашения должны стать надежные и четкие гарантии безопасности для армян Карабаха.

4 июня секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что мир может быть заключен до конца года. Он также заявил о планах добиться международного присутствия в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе.

22 мая Пашинян заявил, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии защиты и соблюдения прав армянского населения. Он выразил надежду на то, что страны смогут урегулировать ситуацию в ближайшее время.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.