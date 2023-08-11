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Пашинян заявил об отказе Азербайджана пропускать гумпомощь в Нагорный Карабах

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Фото: ТАСС/Александр Патрин
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Азербайджан в течение 16 дней не пропускает грузовики с гуманитарной помощью в Нагорный Карабах. Об этом 11 августа заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«26 июля правительственная комиссия Армении приняла решение об отправке гуманитарной помощи в Нагорный Карабах, после чего туда были отправлены 19 грузовиков, которые до сих пор стоят в общине Корнидзор Сюникской области, недалеко от Лачинского коридора», — сказал он на заседании правительства.

По его словам, аккредитованные в Армении иностранные дипломаты ознакомились с содержимым гуманитарного груза, поэтому нет никаких объяснений тому, что в течение 16 дней не происходит его ввоз в Нагорный Карабах.

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До этого, 3 августа, Пашинян также обвинил Азербайджан в препятствовании транспортировке помощи Карабаху. По его словам, 361 т гуманитарной помощи, отправленной в Нагорный Карабах, находилось в Корнидзоре.

25 июля премьер Армении допустил подписание мирного соглашения с Азербайджаном до конца года при условии, что Баку наладит диалог со Степанакертом. Однако, по его словам, в договоре едва ли будет положение, касающееся Нагорного Карабаха, которое устроит Баку и Ереван.

В середине июля МИД РФ призвал в срочном порядке заключить мирный договор между Баку и Ереваном. Обязательной частью соглашения должны стать гарантии безопасности для армян Карабаха.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 4 июня сообщил, что мир может быть заключен до конца года. В конце мая Пашиняном было объявлено, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии защиты и соблюдения прав армянского населения.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

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