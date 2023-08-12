Реклама
Прямой эфир
Спорт
Путин указал на развитие физкультурного движения в России
Общество
В Камчатском крае началось празднование Дня вулкана
Мир
Жители Нигера устроили акцию протеста рядом с военной базой Франции
Армия
Шойгу проинспектировал арктические гарнизоны Северного флота
Мир
Республиканцы потребовали отозвать запрос Байдена о дополнительной помощи Киеву
Армия
Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки БПЛА в Крыму
Армия
Крючков сообщил о сработавших в районах Крыма системах ПВО
Мир
Посол Антонов заявил о безрезультативности новых санкций США против РФ
Экономика
Росстат оценил рост ВВП страны во втором квартале в 4,9%
Мир
Глава офиса Зеленского заявил о начале переговоров с Лондоном о гарантиях безопасности
Армия
Артиллерист-разведчик выявил огневые точки противника и помог сорвать его контратаку
Мир
В Белом доме допустили продолжение конфликта на Украине и в следующем году
Мир
Штаб Трампа раскритиковал минюст за назначение спецсоветника по делу Хантера Байдена
Сюжет:

Армения запросила проведение Совбеза ООН по ситуации в Карабахе

0
Фото: ТАСС/Александр Патрин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Армения накануне обратилась в Совбез ООН с требованием созвать внеочередное заседание из-за ухудшения гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом в субботу, 12 августа, сообщил МИД республики на своем сайте.

«С 15 июня 2023 года крайняя нехватка товаров первой необходимости, включая продукты питания, лекарства и топливо, обострилась, когда Азербайджан полностью заблокировал Лачинский коридор <…> запретив любой, даже гуманитарный въезд в Нагорный Карабах», — приводится на сайте письмо постпреда Армении при ООН Мгера Маргаряна к председателю Совбеза организации.

Дипломат считает, что действия Азербайджана нарушают условия трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и противоречат решениям Международного суда ООН, согласно которым Азербайджан должен обеспечить беспрепятственное передвижение людей, транспорта и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях.

Горы проблем: к чему приведет новое обострение вокруг Карабаха
Эксперты оценили вероятность вооруженной эскалации в регионе

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан в течение 16 дней не пропускает грузовики с гуманитарной помощью в Нагорный Карабах. По его словам, аккредитованные в Армении иностранные дипломаты ознакомились с содержимым гуманитарного груза, поэтому нет никаких объяснений тому, что грузовики не пускают в регион.

3 августа Пашинян также обвинил Азербайджан в препятствовании транспортировке помощи Карабаху. По его словам, 361 т гуманитарной помощи, отправленной в Нагорный Карабах, находилась в Корнидзоре.

В середине июля МИД РФ призвал в срочном порядке заключить мирный договор между Баку и Ереваном. Обязательной частью соглашения должны стать гарантии безопасности для армян Карабаха.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 4 июня сообщил, что мир может быть заключен до конца года. В конце мая Пашиняном было объявлено, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии защиты и соблюдения прав армянского населения.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023