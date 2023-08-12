Армения запросила проведение Совбеза ООН по ситуации в Карабахе

Армения накануне обратилась в Совбез ООН с требованием созвать внеочередное заседание из-за ухудшения гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом в субботу, 12 августа, сообщил МИД республики на своем сайте.

«С 15 июня 2023 года крайняя нехватка товаров первой необходимости, включая продукты питания, лекарства и топливо, обострилась, когда Азербайджан полностью заблокировал Лачинский коридор <…> запретив любой, даже гуманитарный въезд в Нагорный Карабах», — приводится на сайте письмо постпреда Армении при ООН Мгера Маргаряна к председателю Совбеза организации.

Дипломат считает, что действия Азербайджана нарушают условия трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и противоречат решениям Международного суда ООН, согласно которым Азербайджан должен обеспечить беспрепятственное передвижение людей, транспорта и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан в течение 16 дней не пропускает грузовики с гуманитарной помощью в Нагорный Карабах. По его словам, аккредитованные в Армении иностранные дипломаты ознакомились с содержимым гуманитарного груза, поэтому нет никаких объяснений тому, что грузовики не пускают в регион.

3 августа Пашинян также обвинил Азербайджан в препятствовании транспортировке помощи Карабаху. По его словам, 361 т гуманитарной помощи, отправленной в Нагорный Карабах, находилась в Корнидзоре.

В середине июля МИД РФ призвал в срочном порядке заключить мирный договор между Баку и Ереваном. Обязательной частью соглашения должны стать гарантии безопасности для армян Карабаха.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 4 июня сообщил, что мир может быть заключен до конца года. В конце мая Пашиняном было объявлено, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии защиты и соблюдения прав армянского населения.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.