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Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана деэскалацию в Нагорном Карабахе

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Фото: ТАСС/Александр Патрин
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Главы МИД России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов провели телефонный разговор. Об этом 15 августа сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

«Проведен обмен мнениями по наиболее актуальной международной и региональной повестке дня. Особый акцент сделан на необходимости практической реализации ранее согласованных в принципе шагов, направленных на скорейшую деэскалацию обстановки вокруг Нагорного Карабаха, в том числе — разблокирования гуманитарных маршрутов, включая Лачинский коридор», — говорится в сообщении.

Стороны подчеркнули, что комплекс трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении для достижения устойчивой нормализации отношений Баку и Еревана является безальтернативным.

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Ранее, 12 августа, Армения обратилась в Совет Безопасности ООН с требованием созвать внеочередное заседание из-за ухудшения гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Отмечается, что Азербайджан полностью заблокировал Лачинский коридор, запретив любой, даже гуманитарный въезд. Постпред Армении при ООН Мгер Маргарян указал, что действия Азербайджана нарушают условия трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и противоречат решениям Международного суда ООН.

За день до этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан в течение 16 дней не пропускает грузовики с гуманитарной помощью в Нагорный Карабах. По его словам, аккредитованные в Армении иностранные дипломаты ознакомились с содержимым гуманитарного груза, поэтому нет никаких объяснений тому, что грузовики не пускают в регион.

3 августа Пашинян также обвинил Азербайджан в препятствовании транспортировке помощи Карабаху. По его словам, 361 т гуманитарной помощи, отправленной в Нагорный Карабах, находилась в Корнидзоре.

МИД РФ 15 июля призвал в срочном порядке заключить мирный договор между Баку и Ереваном. Обязательной частью соглашения должны стать гарантии безопасности для армян Карабаха.

До этого, 4 июня, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что мир может быть заключен до конца года. В конце мая Пашиняном было объявлено, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии защиты и соблюдения прав армянского населения.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

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