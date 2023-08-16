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Глава МИД Армении предрек подрыв мирного процесса из-за ситуации в Карабахе

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Фото: TASS/MAXIM SHIPENKOV
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Складывающаяся ситуация в Нагорном Карабахе может подорвать мирный процесс на Южном Кавказе. Такое мнение в среду, 16 августа, выразил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

«Перспективы стабильности в нашем регионе подрывает Азербайджан, создавая гуманитарную катастрофу в Карабахе. Текущая ситуация в Нагорном Карабахе может привести к подрыву мирного процесса на Южном Кавказе», — сказал он.

По его словам, Азербайджан продолжает блокировать гуманитарный груз, отправленный из Еревана в Нагорный Карабах.

«Армения отправила гуманитарный конвой, который до сих пор остается на въезде в Лачинский коридор, потому что азербайджанская сторона препятствует его доставке в Карабах», — подчеркнул глава армянского внешнеполитического ведомства на заседании Совета Безопасности ООН.

Кроме того, Мирзоян заявил, что 30 тыс. детей в Нагорном Карабахе страдают от недоедания.

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Ранее в этот день состоялось заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по запросу Армении для обсуждения гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе.

В постпредстве РФ при Всемирной организации заявили, что Россия делает всё возможное для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Там также указали на то, что навязанные извне схемы не заменят прямой диалог Баку и Еревана.

Тогда же министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудили необходимость предотвращения гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе.

Накануне Лавров также провел телефонный разговор с руководителем МИД Азербайджана Джейзуном Байрамовым, особый акцент в котором был сделан на необходимости практической реализации ранее согласованных шагов по скорейшей деэскалации обстановки вокруг Нагорного Карабаха, в том числе — разблокирования гуманитарных маршрутов, включая Лачинский коридор.

12 августа Армения обратилась в СБ ООН с требованием созвать внеочередное заседание из-за ухудшения гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Отмечается, что Азербайджан полностью заблокировал Лачинский коридор, запретив любой, даже гуманитарный въезд. Постпред Армении при ООН Мгера Маргаряна указала, что действия Азербайджана нарушают условия трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и противоречат решениям Международного суда ООН.

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