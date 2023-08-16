Постпредство РФ при ООН заявило о необходимости прямого диалога Баку и Еревана

Россия делает всё возможное для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Об этом в среду, 16 августа, заявил на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

По его словам, Россия при поддержке обеих сторон прилагает максимальные усилия для скорейшего разрешения сложившейся кризисной ситуации вокруг Нагорного Карабаха, а также содействия нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в целом.

«Призываем также со всей ответственностью подходить к использованию в этом контексте площадки Совета Безопасности. Проблемы в любом случае должны решать между собой Баку и Ереван, и никакие навязанные извне схемы и развязки их диалог не заменят», — сказал он.

Полянский отметил, что жители Нагорного Карабаха должны иметь гарантии безопасности и соблюдения их прав на основе общепризнанных международных принципов в рамках юридического поля Азербайджана.

«Данная логика вытекает из неоднократно подтвержденных недавних договоренностей лидеров Армении и Азербайджана о взаимном признании сторонами территориальной целостности друг друга в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года», — подчеркнул дипломат.

Ранее в этот день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудили необходимость предотвращения гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе.

Накануне Лавров также провел телефонный разговор с руководителем МИД Азербайджана Джейзуном Байрамовым, особый акцент в котором был сделан на необходимости практической реализации ранее согласованных шагов по скорейшей деэскалации обстановки вокруг Нагорного Карабаха, в том числе — разблокирования гуманитарных маршрутов, включая Лачинский коридор.

12 августа Армения обратилась в СБ ООН с требованием созвать внеочередное заседание из-за ухудшения гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Отмечается, что Азербайджан полностью заблокировал Лачинский коридор, запретив любой, даже гуманитарный въезд. Постпред Армении при ООН Мгера Маргаряна указала, что действия Азербайджана нарушают условия трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и противоречат решениям Международного суда ООН.

За день до этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан в течение 16 дней не пропускает грузовики с гуманитарной помощью в Нагорный Карабах. По его словам, аккредитованные в Армении иностранные дипломаты ознакомились с содержимым гуманитарного груза, поэтому нет никаких объяснений тому, что грузовики не пускают в регион.

3 августа Пашинян также обвинил Азербайджан в препятствовании транспортировке помощи Карабаху. По его словам, 361 т гуманитарной помощи, отправленной в Нагорный Карабах, находилась в Корнидзоре.

МИД РФ 15 июля призвал в срочном порядке заключить мирный договор между Баку и Ереваном. Обязательной частью соглашения должны стать гарантии безопасности для армян Карабаха.

До этого, 4 июня, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что мир может быть заключен до конца года. В конце мая Пашиняном было объявлено, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии защиты и соблюдения прав армянского населения.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.