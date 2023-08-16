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Лавров и глава МИД Армении обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

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Фото: РИА Новости/Sputnik/Асатур Есаянц
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудили необходимость предотвращения гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе. Об этом 16 августа говорится в пресс-релизе МИД Армении.

«Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость предотвращения гуманитарной катастрофы и этнической чистки в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора более чем на восемь месяцев», — говорится в сообщении.

Мирзоян также отметил, что необходимо не дать Азербайджану провести в Нагорном Карабахе этническую чистку.

В свою очередь, Лавров во время разговора подчеркнул, что для урегулирования конфликта принципиально важно сосредоточиться на согласовании взаимоприемлемых практических шагов «на земле».

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Лавров 15 августа также провел телефонный разговор с руководителем МИД Азербайджана Джейзуном Байрамовым, особый акцент в котором был сделан на необходимости практической реализации ранее согласованных шагов по скорейшей деэскалации обстановки вокруг Нагорного Карабаха, в том числе — разблокирования гуманитарных маршрутов, включая Лачинский коридор.

Ранее, 12 августа, Армения обратилась в Совет Безопасности ООН с требованием созвать внеочередное заседание из-за ухудшения гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Отмечалось, что Азербайджан полностью заблокировал Лачинский коридор, запретив любой, даже гуманитарный, въезд. Тогда постпред Армении при ООН Мгер Маргарян указал на нарушение Азербайджаном условий трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, которое касалось полного прекращения огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 10 ноября 2020 года.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

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