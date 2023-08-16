В ООН призвали не препятствовать доставке гумпомощи в Нагорный Карабах

В ООН 16 августа призвали не препятствовать доставке гуманитарной помощи в Нагорный Карабах, а также позволить это делать и другим организациям, а не только Международному комитету Красного креста (МККК).

«Международное гуманитарное право четко дает понять, что стороны должны позволять и способствовать скорому и беспрепятственному доступу гуманитарной помощи для всех мирных граждан, которые в ней нуждаются... Поэтому необходимо, чтобы доставка гуманитарной помощи МККК была возобновлена по любому доступному пути», — заявила в ходе заседания СБ ООН директор отдела операций и защиты интересов УКГВ ООН Эдем Восорну.

По ее словам, из-за закрытия Лачинского коридора МККК потерял возможность доставки гуманитарной помощи. Она отметила, что необходимо не только возобновить доставку гумпомощи МККК, но и «дать возможность другим беспристрастным организациям доставлять гуманитарную помощь мирным жителям, которым она нужна». Восорну подчеркнула, что нужно найти стабильное решение, которое обеспечит безопасное и регулярное перемещение людей и товаров.

Помимо этого, на заседании СБ ООН выступила заместитель постпреда Франции при ООН Натали Эстиваль-Бродхерст, которая призвала предоставить беспрепятственный доступ гуманитарным организациям, а также прекратить блокировку поставок газа и электричества в Нагорный Карабах.

«Франция призывает к незамедлительному восстановлению без каких-либо условий свободного движения товаров и передвижения людей по Лачинскому коридору в обоих направлениях и непрерывному снабжению населения газом и электричеством», — сказала она.

Эстиваль-Бродхерст отметила, что Париж призывает к беспрепятственному незамедлительному доступу гуманитарных организаций и агентств ООН к населению Нагорного Карабаха.

В свою очередь, заместитель постпреда Китая в ООН Гэн Шуан указал, что Пекин следит за ситуацией. По его словам, КНР считает, что ситуация вокруг Лачинского коридора должна быть урегулирована путем дипломатии и консультаций.

Ранее в этот день на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский заявил, что Россия делает всё возможное для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Он отметил, что жители Нагорного Карабаха должны иметь гарантии безопасности и соблюдения их прав.

В свою очередь, глава МИД Армении Арарат Мирзоян выразил мнение, что складывающаяся ситуация в Нагорном Карабахе может подорвать мирный процесс на Южном Кавказе.

Тогда же министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудили необходимость предотвращения гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе.

Накануне Лавров также провел телефонный разговор с руководителем МИД Азербайджана Джейзуном Байрамовым, особый акцент в котором был сделан на необходимости практической реализации ранее согласованных шагов по скорейшей деэскалации обстановки вокруг Нагорного Карабаха, в том числе — разблокирования гуманитарных маршрутов, включая Лачинский коридор.

12 августа Армения обратилась в СБ ООН с требованием созвать внеочередное заседание из-за ухудшения гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Отмечается, что Азербайджан полностью заблокировал Лачинский коридор, запретив любой, даже гуманитарный въезд. Постпред Армении при ООН Мгера Маргаряна указала, что действия Азербайджана нарушают условия трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и противоречат решениям Международного суда ООН.

За день до этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан в течение 16 дней не пропускает грузовики с гуманитарной помощью в Нагорный Карабах. По его словам, аккредитованные в Армении иностранные дипломаты ознакомились с содержимым гуманитарного груза, поэтому нет никаких объяснений тому, что грузовики не пускают в регион.

3 августа Пашинян также обвинил Азербайджан в препятствовании транспортировке помощи Карабаху. По его словам, 361 т гуманитарной помощи, отправленной в Нагорный Карабах, находилась в Корнидзоре.

МИД РФ 15 июля призвал в срочном порядке заключить мирный договор между Баку и Ереваном. Обязательной частью соглашения должны стать гарантии безопасности для армян Карабаха.

До этого, 4 июня, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что мир может быть заключен до конца года. В конце мая Пашиняном было объявлено, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии защиты и соблюдения прав армянского населения.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.