Рейс Red Wings вылетел из Екатеринбурга в Анталью с задержкой более 38 часов

Пассажиры рейса WZ-3071 авиакомпании Red Wings вылетели из Екатеринбурга в Анталью с задержкой более 38 часов. Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Борт вылетел в Анталью в 22:45 (20:45 мск). Всем пассажирам оказан комплекс услуг. 32 пассажира отказались от воздушной перевозки. Все время в аэропорту Кольцово работала мобильная приемная (прокуратуры. — Ред.)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что время задержки рейса составило 38 часов 15 минут. Согласно онлайн-табло аэропорта Кольцово, борт должен был вылететь 14 августа в 08:30 (06:30 мск).

Как уточнили в пресс-службе транспортной прокуратуры, вылет еще одного задержанного рейса Red Wings WZ-3061 по тому же направлению запланирован на 16 августа в 03:50 (01:50 мск). На рейс ожидаются 403 пассажира.

Ранее в этот день рейс WZ-3061 авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в турецкую Анталью, задержали больше чем на сутки. Таким образом отправление рейса было перенесено на 16 августа в 01:45 (15 августа 23:25 мск). Предыдущий рейс под этим номером был отложен на полтора дня.

13 августа стало известно, что пассажирский рейс авиакомпании Red Wings не может вылететь в Екатеринбург из Антальи. Задержка продолжалась почти сутки. Также технические неполадки стали причиной задержки самолета с российскими пассажирами на борту, который не мог вылететь из Антальи в московский аэропорт Жуковский. Кроме того, возникли сложности с вылетом туристов из Екатеринбурга.

Росавиация на следующий день указала, что взяла на контроль вопрос перевозки авиакомпанией Red Wings туристов по маршруту Анталья – Екатеринбург. Ведомство уточнило, что авиакомпания Nordwind перевезет на своих рейсах пассажиров задержанных рейсов Red Wings.

Тогда же, 14 августа, пассажиры задержанного рейса пришли в офис Red Wings. Люди, купившие билеты на этот рейс, пожаловались, что компания не предоставила им права сдать билеты и не собирается возвращать за них деньги или каким-то иным способом компенсировать ущерб.

В пресс-службе Red Wings сообщили «Известиям», что пассажиры рейсов, следовавших между Екатеринбургом и Антальей, были размещены в гостиницах за счет авиакомпании. Задержка рейсов произошла по причине нештатной ситуации — по техническим причинам одновременно вышли из строя два самолета Boeing-777 из трех, имеющихся в парке.

Вечером 14 августа Росавиация заявила, что авиакомпания «Икар» доставила из Екатеринбурга в Анталью порядка 400 пассажиров одного из двух задержанных рейсов Red Wings и 429 перевезет по обратному маршруту.

15 августа председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings.

В свою очередь, авиакомпания Red Wings сообщила, что планирует вернуться к своему расписанию в 14:00 мск 16 августа. Также пассажирам задержанных рейсов обещали предоставить сертификаты сроком на 1 год на право бесплатного полета по любому региональному направлению перевозчика с вылетом из Екатеринбурга.