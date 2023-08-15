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Бастрыкин поручил возбудить дело по факту ненадлежащего оказания услуг Red Wings

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings. Об этом 15 августа говорится в Telegram-канале ведомства.

Поручение дано руководителю Западного МСУТ СК России Павлу Выменцу по факту материалов СМИ. Журналисты сообщают, что с 12 по 14 августа российские туристы не могли вылететь из аэропортов ряда стран. В итоге пассажиры были вынуждены длительное время находиться в некомфортных условиях и ждать вылета рейсов, уточнили в СК.

Ранее в этот день авиаперевозчик сообщил, что с 12 по 14 августа задержки рейсов Екатеринбург – Анталья и Анталья – Екатеринбург авиакомпании Red Wings произошли из-за технических неисправностей у двух самолетов. Пассажирам рейсов предоставят сертификаты сроком на 1 год на право бесплатного полета по любому региональному направлению с вылетом из Екатеринбурга.

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14 августа больше чем на сутки задержался рейс из Екатеринбурга в Анталью. Росавиация отметила, что взяла на контроль вопрос перевозки путешественников. До этого, 13 августа, сообщалось, что пассажирский рей Red Wings не может вылететь в Екатеринбург из Антальи. Задержка длилась почти сутки.

Один из вернувшихся 15 августа из Турции авиапассажиров Руслан Гагиев рассказал «Известиям», что, ожидая информацию по полетам, находился в напряжении. При этом туристам предоставили спальные места и еду.

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