Бастрыкин поручил возбудить дело по факту ненадлежащего оказания услуг Red Wings

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings. Об этом 15 августа говорится в Telegram-канале ведомства.

Поручение дано руководителю Западного МСУТ СК России Павлу Выменцу по факту материалов СМИ. Журналисты сообщают, что с 12 по 14 августа российские туристы не могли вылететь из аэропортов ряда стран. В итоге пассажиры были вынуждены длительное время находиться в некомфортных условиях и ждать вылета рейсов, уточнили в СК.

Ранее в этот день авиаперевозчик сообщил, что с 12 по 14 августа задержки рейсов Екатеринбург – Анталья и Анталья – Екатеринбург авиакомпании Red Wings произошли из-за технических неисправностей у двух самолетов. Пассажирам рейсов предоставят сертификаты сроком на 1 год на право бесплатного полета по любому региональному направлению с вылетом из Екатеринбурга.

14 августа больше чем на сутки задержался рейс из Екатеринбурга в Анталью. Росавиация отметила, что взяла на контроль вопрос перевозки путешественников. До этого, 13 августа, сообщалось, что пассажирский рей Red Wings не может вылететь в Екатеринбург из Антальи. Задержка длилась почти сутки.

Один из вернувшихся 15 августа из Турции авиапассажиров Руслан Гагиев рассказал «Известиям», что, ожидая информацию по полетам, находился в напряжении. При этом туристам предоставили спальные места и еду.