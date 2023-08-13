Рейс компании Red Wings Анталья — Екатеринбург был задержан почти на сутки

Пассажирский рейс авиакомпании Red Wings не может вылететь из Турции в Россию почти сутки. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщили очевидцы «Известиям».

«Примерно до 01:30 мы сидели в аэропорту. Затем нас отвели через другой выход — заново проходить паспортный контроль. Потом мы получили багаж и вышли на улицу ждать трансфер до отеля. В аэропорте давали только воду, но не всем хватило», — рассказал один из пассажиров. Ожидающих разместили в пятизвездочном отеле с трехразовым питанием.

По данным «РИА Новости», причиной задержки может быть поломка самолета.

9 августа пассажир задержал вылет рейса из Новосибирска в Санкт-Петербург из-за нервного срыва. Мужчина заявил, что его в самолете преследуют трое неизвестных. Он потребовал дать ему сойти с рейса. В итоге дебошира госпитализировали с предварительным диагнозом «шизофрения».